void OnStart()

{

//--- définit la chaîne source avec six espaces à gauche

string text=" All spaces on the left will be removed from this string";

//--- affiche la chaîne source dans le journal

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- supprime tous les espaces à gauche et affiche le nombre de caractères supprimés et la chaîne résultante dans le journal

int num=StringTrimLeft(text);

PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Résultat

Source line:

' All spaces on the left will be removed from this string'

The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left side. Now the line looks like this:

'All spaces on the left will be removed from this string'

*/

}