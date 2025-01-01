ObjectsTotal

Rend le nom de l'objet correspondant au chart indiqué, dans la sous-fenêtre indiquée de chart indiqué, du type indiqué.

int ObjectsTotal(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

sub_window=-1

[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique, -1 signifie toutes les sous-fenêtres du graphique, y compris la fenêtre principale.

type=-1

[in] Le type de l'objet. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT. -1 signifie tous les types.

Valeur de Retour

Le nombre d'objets.

Note

La fonction utilise un appel synchrone, ce qui signifie que la fonction attend la fin de l'exécution de toutes les commandes présentes dans la queue de ce graphique avant cet appel. C'est pourquoi cette fonction peut être consommatrice en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.