- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
TerminalInfoInteger
Retourne la valeur de la propriété demandée de l'environnement de programme mql5.
|
int TerminalInfoInteger(
Paramètres
property_id
[in] L'identificateur de la propriété demandée. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.
Valeur de retour
Une valeur de type int.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+