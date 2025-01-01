DocumentationSections
TerminalInfoInteger

Retourne la valeur de la propriété demandée de l'environnement de programme mql5.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // identificateur de la propriété
   );

Paramètres

property_id

[in]  L'identificateur de la propriété demandée. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Valeur de retour

Une valeur de type int.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère le numéro de build du terminal en cours d'exécution et sa propriété "64-bit terminal"
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- affiche dans le journal les valeurs obtenues
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
   /*
  résultat :
   MetaTrader 5 x64 build 4330
   */
  }