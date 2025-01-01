//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- récupère le numéro de build du terminal en cours d'exécution et sa propriété "64-bit terminal"

int build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);

bool x64 = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);



//--- affiche dans le journal les valeurs obtenues

PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);

/*

résultat :

MetaTrader 5 x64 build 4330

*/

}