DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions sur les FichiersFileReadLong 

FileReadLong

Lit le nombre entier du type long (8 bytes) de la position courante du fichier binaire.

long  FileReadLong(
   int  file_handle      // handle du fichier
   );

Paramètres

file_handle

[in]  Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

La valeur rendue

La valeur du type long.

Exemple (on utilise le fichier reçu à la suite du travail de l'exemple pour la fonction FileWriteLong)

//+--//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Demo_FileReadLong.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Volume"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrYellow
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
#property indicator_separate_window
//--- les paramètres pour la lecture des données
input string InpFileName="Volume.bin"// le nom du fichier
input string InpDirectoryName="Data";  // le nom du répertoire
//--- les variables globales
int      ind=0;
int      size=0;
long     volume_buff[];
datetime time_buff[];
//--- indicator buffers
double   buff[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- ouvrons le fichier
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);
      PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- Lisons d'abord combien de données sont dans le fichier
      size=(int)FileReadLong(file_handle);
      //--- allouons la mémoire pour les tableaux
      ArrayResize(volume_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- lisons des données du fichier
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         time_buff[i]=(datetime)FileReadLong(file_handle);
         volume_buff[i]=FileReadLong(file_handle);
        }
      //--- fermons le fichier
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Les données sont lues, le fichier %s est fermé",InpFileName);
     }
   else
     {
      PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- le rattachement du tableau au tampon d'indicateur avec l'indice 0
   SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);
//----l'établissement des valeurs de l'indicateur qui ne seront pas visibles sur le graphique
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
//--- le cycle pour les barres non-traitées
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- par défaut 0
      buff[i]=0;
      //--- la vérification s'il y a encore des données
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- si les dates correspondent, utilisons la valeur du fichier
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               buff[i]=(double)volume_buff[j];
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Voir aussi

Les types entiers, FileReadInteger, FileWriteLong