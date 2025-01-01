DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation de DirectXDXInputSet 

DXInputSet

Définit les entrées d'un shader.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // handle du contexte graphique
   const void&  data        // données à utiliser 
   );

Paramètres

input

[in]  Handle des entrées pour le shader, obtenu avec DXInputCreate().

data

[in]  Données à utiliser pour les entrées du shader.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().