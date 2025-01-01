Référence MQL5Utilisation de DirectXDXInputSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputSet
Définit les entrées d'un shader.
bool DXInputSet(
Paramètres
input
[in] Handle des entrées pour le shader, obtenu avec DXInputCreate().
data
[in] Données à utiliser pour les entrées du shader.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().