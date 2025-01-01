DXInputSet

Définit les entrées d'un shader.

bool DXInputSet(

int input,

const void& data

);

Paramètres

input

[in] Handle des entrées pour le shader, obtenu avec DXInputCreate().

data

[in] Données à utiliser pour les entrées du shader.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().