Les objets graphiques

Le groupe des fonctions destinées au travail avec les objets graphiques, se rapportant à n'importe quel graphique indiqué. On ne peut pas utiliser ces fonctions dans les indicateurs.

Les fonctions qui définissent les propriétés des objets graphiques, ainsi que les opérations de la création de ObjectCreate() et de déplacement ObjectMove() des objets sur le graphique, servent en réalité à envoyer des commandes au graphique. À l'exécution réussie de ces fonctions la commande se trouve dans une file d'attente des événements du graphique. Le changement visuel des propriétés des objets graphiques s'est produit en train du traitement de la file d'attente des événements du graphique donné.

Pour cette raison il ne faut pas attendre la mise à jour visuelle immédiate des objets graphiques après l'appel des fonctions données. En général, la mise à jour des objets graphiques s'est produite par le terminal automatiquement selon les événements du changement - l'entrée de la nouvelle cotation, le changement de la taille de la fenêtre du graphique etc.

Pour la mise à jour forcée des objets graphiques utilisez la commande pour redessiner le graphique ChartRedraw().

Fonction Action ObjectCreate Crée l'objet du type spécifié sur le graphique indiqué ObjectName Rend le nom de l'objet du type correspondant dans le graphique indiqué (indiqué dans la sous- fenêtre du graphique) ObjectDelete Supprime l'objet avec le nom indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée) ObjectsDeleteAll Supprime tous les objets du type indiqué du graphique indiqué (de la sous-fenêtre de graphique indiquée) ObjectFind Cherche l'objet selon le nom avec l'identificateur indiqué ObjectGetTimeByValue Rend la valeur du temps pour la valeur indiquée du prix de l'objet ObjectGetValueByTime Rend la valeur de prix de l'objet pour le temps indiqué ObjectMove Change les coordonnées du point indiqué du rattachement de l'objet ObjectsTotal Rend le nombre d'objets du type indiqué dans le graphique indiqué (la sous-fenêtre de graphique indiquée) ObjectGetDouble Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'objet ObjectGetInteger Rend la valeur entière de la propriété correspondante de l'objet ObjectGetString Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'objet ObjectSetDouble Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet ObjectSetInteger Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet ObjectSetString Met la valeur de la propriété correspondante de l'objet TextSetFont Établit la fonte pour la sortie du texte par les méthodes du dessin (on utilise par défaut la fonte Arial 20) TextOut Déduit le texte au tableau d'utilisateur (le tampon) destiné à la création de la ressourcegraphique TextGetSize Rend la largeur et la hauteur de la ligne aux réglages courants de la fonte

Chaque objet graphique doit avoir le nom, unique dans la limite d'un graphique, y compris ses sous-fenêtres. Le changement du nom de l'objet graphique forme deux événements: premier est un événement de l'éloignement de l'objet avec un vieux nom, et deuxième — l'événement de la création de l'objet graphique avec un nouveau nom.

Après la création de l'objet ou la modification des propriétés de l'objet il est recommandé d'appeler la fonction ChartRedraw(), qui rend au terminal l'ordre pour le dessin forcé du graphique (et de tous les objets visibles sur lui).