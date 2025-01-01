DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation de DirectXDXHandleType 

DXHandleType

Retourne le type du handle.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // handle 
   );

Paramètres

handle

[in]     Handle.

Valeur de Retour

Une valeur de l'énumération ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ID

Valeur

Description

DX_HANDLE_INVALID

0

Handle invalide

DX_HANDLE_CONTEXT

1

Handle du contexte graphique

DX_HANDLE_SHADER

2

Handle du shader

DX_HANDLE_BUFFER

3

Handle du sommet ou du buffer d'indices

DX_HANDLE_INPUT

4

Handle pour les entrées du shader

DX_HANDLE_TEXTURE

5

Handle de la texture