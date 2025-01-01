Référence MQL5Utilisation de DirectXDXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
Retourne le type du handle.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
Paramètres
handle
[in] Handle.
Valeur de Retour
Une valeur de l'énumération ENUM_DX_HANDLE_TYPE
|
ID
|
Valeur
|
Description
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
Handle invalide
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
Handle du contexte graphique
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
Handle du shader
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
Handle du sommet ou du buffer d'indices
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
Handle pour les entrées du shader
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
Handle de la texture