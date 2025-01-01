- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
TextOut
Déduit le texte au tableau d'utilisateur (le tampon) et rend le résultat de la réussite de cette opération. Ce tableau est conçu pour créer le ressourcegraphique.
|
bool TextOut(
Réglages
text
[in] Le texte déduit, qui sera enregistré au tampon. Seulement une sortie de texte d'une ligne est effectuée.
x
[in] La coordonnée X du point du rattachement du texte.
y
[in] La coordonnée Y du point du rattachement du texte.
anchor
[in] La valeur de l'ensemble de 9 moyens prédéterminés de la disposition du point du rattachement du texte déduit. Est spécifiée par la combinaison de deux drapeaux — le drapeau de l'alignement du texte à l'horizontale et le drapeau de l'alignement du texte selon la verticale. Les noms des drapeaux sont amenés dans la Note.
data[]
[in] Le tampon, où on déduit le texte. Ce tableau est utilisé pour créer le ressource graphique.
width
[in] La largeur du tampon en points (en pixels).
height
[in] La hauteur du tampon en points (en pixels).
color
[in] La couleur du texte.
color_format
[in] Le format de la couleur est spécifié par la valeur de l'énumérationENUM_COLOR_FORMAT.
La valeur rendue
Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement rend false.
Note
Le moyen du rattachement spécifié par le paramètre anchor, qui est la combinaison de deux drapeaux de l'alignement du texte selon la verticale et l'horizontale. Les drapeaux de l'alignement du texte à l'horizontale:
- TA_LEFT — le point du rattachement sur le côté gauche du rectangle limitant
- TA_CENTER — le point du rattachement à l'horizontale se trouve au milieu du rectangle limitant
- TA_RIGHT — le point du rattachement sur le côté droite du rectangle limitant
Les drapeaux de l'alignement du texte selon la verticale:
- TA_TOP — le point du rattachement sur le côté supérieur du rectangle limitant
- TA_VCENTER — le point du rattachement à la verticale se trouve au milieu du rectangle limitant
- TA_BOTTOM — le point du rattachement sur le côté inférieur du rectangle limitant
Les combinaisons possibles des drapeaux et les moyens du rattachement spécifiés par eux sont montrées sur le dessin.
Exemple:
|
//--- la largeur et la hauteur du canvas (la toile, où on fait le dessin)
Voir aussi
Les ressources, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()