- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableSet
Met la nouvelle valeur à une variable globale. Si la variable n'existe pas, le système crée une nouvelle variable globale.
datetime GlobalVariableSet(
Paramètres
name
[in] Le nom de la variable globale.
value
[in] Une nouvelle valeur numérique.
La valeur rendue
À l'exécution réussie la fonction rend le temps du dernier accès, autrement c'est 0. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().
Note
Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.