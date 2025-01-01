GlobalVariableSet

Met la nouvelle valeur à une variable globale. Si la variable n'existe pas, le système crée une nouvelle variable globale.

datetime GlobalVariableSet(

string name,

double value

);

Paramètres

name

[in] Le nom de la variable globale.

value

[in] Une nouvelle valeur numérique.

La valeur rendue

À l'exécution réussie la fonction rend le temps du dernier accès, autrement c'est 0. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

Имя графического объекта не должно превышать 63 символа. Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.