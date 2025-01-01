DocumentationSections
CLBufferFree

Supprime le tampon OpenCL.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // le handle sur le tampon OpenCL
   );

Paramètres

buffer

[in]  Le handle sur le tampon OpenCL.

La valeur rendue

Non. En cas de l'erreur intérieure change la valeur _LastError. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().