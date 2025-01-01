DXShaderInputsSet

Définit les entrées d'un shader.

bool DXShaderInputsSet(

int shader,

const int& inputs[]

);

Paramètres

shader

[in] Handle du shader créé avec DXShaderCreate().

inputs[]

[in] Tableau de handles d'entrée créés avec DXInputCreate().

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La taille des paramètres d'entrée doit être égale au nombre d'objets cbuffer déclarés dans le code du shader.