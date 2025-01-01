Référence MQL5Utilisation de DirectXDXShaderInputsSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Définit les entrées d'un shader.
bool DXShaderInputsSet(
Paramètres
shader
[in] Handle du shader créé avec DXShaderCreate().
inputs[]
[in] Tableau de handles d'entrée créés avec DXInputCreate().
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
La taille des paramètres d'entrée doit être égale au nombre d'objets cbuffer déclarés dans le code du shader.