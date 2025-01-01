- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetSymbol
Retourne le symbole correspondant à la position ouverte et sélectionne automatiquement la position pour l'utiliser ensuite avec les fonctions PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.
|
string PositionGetSymbol(
Paramètres
index
[in] Numéro de la position dans la liste des positions ouvertes.
Valeur de Retour
Valeur de type string. Si la position n'est pas trouvée, retourne une chaîne vide. Pour connaître le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.
Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir également
PositionsTotal(), PositionSelect(), Propriétés d'une Position