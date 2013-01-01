DocumentationSections
FileWriteDouble

Inscrit au fichier bin la valeur du type double de la position courante de l'indicateur de fichier.  

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // handle du fichier
   double  value            // valeur pour l'enregistrement
   );

Paramètres

file_handle

[in]   Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

value

[in]  La valeur du type double.

La valeur rendue

En cas du succès la fonction rend le nombre inscrit des bytes (dans ce cas sizeof(double)=8). L'indicateur de fichier se déplace sur le même nombre de bytes.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---  montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
#property script_show_inputs
//--- les paramètres pour la réception des données du terminal
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // la paire de devise
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // le temps trame
input int                InpMAPeriod=10;                   // la période du lissage
input int                InpMAShift=0;                     // le déplacement de l'indicateur
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // le type du lissage
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // le type du prix
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données
//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier
input string             InpFileName="MA.csv";    // le nom du fichier
input string             InpDirectoryName="Data"// le nom du répertoire
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- recevrons le handle de l'indicateur MA
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- on n'a pas réussi de recevoir le hadle de l'indicateur
      PrintFormat("L'erreur de la réception du handle de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- on se trouve dans le cycle, pendant que l'indicateur ne compte pas toutes ses valeurs
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // le retard pour que l'indicateur puisse de calculer ses valeurs
   PrintFormat("Les valeurs de l'indicateur seront enregistrées au fichier, à partir de %s",TimeToString(InpDateStart));
//--- copions les valeurs de l'indicateur
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copions le temps de l'apparition des barres correspondantes
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
      return;
     }
//---recevrons la taille du tampon
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- désallouons la mémoire occupée par l'indicateur
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement des valeurs de l'indicateur (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);
      PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- d'abord enregistrons la taille de l'extrait des données
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- enregistrons le temps et les valeurs de l'indicateur dans le fichier
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- fermons le fichier
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Les données sonr enregistrés, le fichier %s est fermé",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("On n'a pas réussi d'ouvrir le fichier %s, Le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

