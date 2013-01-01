//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres pour la réception des données du terminal

input string InpSymbolName="EURJPY"; // la paire de devise

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // le temps trame

input int InpMAPeriod=10; // la période du lissage

input int InpMAShift=0; // le déplacement de l'indicateur

input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // le type du lissage

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // le type du prix

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données

//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier

input string InpFileName="MA.csv"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double ma_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- recevrons le handle de l'indicateur MA

ResetLastError();

int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);

if(ma_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- on n'a pas réussi de recevoir le hadle de l'indicateur

PrintFormat("L'erreur de la réception du handle de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- on se trouve dans le cycle, pendant que l'indicateur ne compte pas toutes ses valeurs

while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)

Sleep(20); // le retard pour que l'indicateur puisse de calculer ses valeurs

PrintFormat("Les valeurs de l'indicateur seront enregistrées au fichier, à partir de %s",TimeToString(InpDateStart));

//--- copions les valeurs de l'indicateur

ResetLastError();

if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs de l'indicateur. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- copions le temps de l'apparition des barres correspondantes

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//---recevrons la taille du tampon

size=ArraySize(ma_buff);

//--- désallouons la mémoire occupée par l'indicateur

IndicatorRelease(ma_handle);

//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement des valeurs de l'indicateur (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);

PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- d'abord enregistrons la taille de l'extrait des données

FileWriteDouble(file_handle,(double)size);

//--- enregistrons le temps et les valeurs de l'indicateur dans le fichier

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);

}

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Les données sonr enregistrés, le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

PrintFormat("On n'a pas réussi d'ouvrir le fichier %s, Le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());

}