ResetLastError

Réinitialise la valeur de la variable prédéterminée _LastError à zéro.

void ResetLastError();

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Il est important de savoir que la fonction GetLastError() ne remet pas à zéro la valeur _LastError. D'habitude, l'appel à la fonction est fait avant l'appel de la fonction après laquelle l'apparition de l'erreurest vérifiée.

Exemple :