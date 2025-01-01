DocumentationSections
Réinitialise la valeur de la variable prédéterminée _LastError à zéro.

void  ResetLastError();

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Il est important de savoir que la fonction GetLastError() ne remet pas à zéro la valeur _LastError. D'habitude, l'appel à la fonction est fait avant l'appel de la fonction après laquelle l'apparition de l'erreurest vérifiée.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- réinitialise le dernier code d'erreur avant d'appeler la fonction,
//--- sinon, GetLastError() peut renvoyer le code d'erreur précédent
   long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   ResetLastError();
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  }