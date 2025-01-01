- Alert
ResetLastError
Réinitialise la valeur de la variable prédéterminée _LastError à zéro.
|
void ResetLastError();
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Il est important de savoir que la fonction GetLastError() ne remet pas à zéro la valeur _LastError. D'habitude, l'appel à la fonction est fait avant l'appel de la fonction après laquelle l'apparition de l'erreurest vérifiée.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+