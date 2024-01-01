|
//+------------------------------------------------------------------+
//| iADXWilder.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "L'indicateur montre comment il faut recevoir les données"
#property description "des tampons d'indicateur pour l'indicateur technique iADXWilder."
#property description "Le symbole et le temps trame sur lequel l'indicateur est calculé,"
#property description "sont spécifiés par les paramètres symbol et period."
#property description "Le moyen de la création du handle est spécifié par le paramètre 'type' (le type de la fonction)."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 3
//--- plot ADX
#property indicator_label1 "ADX"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrLightSeaGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- plot DI_plus
#property indicator_label2 "DI_plus"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrYellowGreen
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- plot DI_minus
#property indicator_label3 "DI_minus"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrWheat
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| L'énumération des moyens de la création du handle |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iADXWilder, // utiliser iADXWilder
Call_IndicatorCreate // utiliser IndicatorCreate
};
//--- les paramètres d'entrée
input Creation type=Call_iADXWilder; // le type de la fonction
input int adx_period=14; // la période du calcul
input string symbol=" "; // le symbole
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // le temps trame
//--- les tampons d'indicateur
double ADXBuffer[];
double DI_plusBuffer[];
double DI_minusBuffer[];
//--- la variable pour stocker le handle de l'indicateur iADXWilder
int handle;
//--- la variable pour le stockage
string name=symbol;
//---le nom de l'indicateur sur le graphique
string short_name;
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Average Directional Movement Index by Welles Wilder
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- le rattachement des tableaux aux tampons d'indicateur
SetIndexBuffer(0,ADXBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,DI_plusBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,DI_minusBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- définissons avec le symbole sur lequel l'indicateur est construit
name=symbol;
//--- supprimons les espaces de la gauche et de la droite
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- si la longueur de la chaîne name est nulle après cela
if(StringLen(name)==0)
{
//--- prenons le symbole du graphique, où on a lancé l'indicateur
name=_Symbol;
}
//--- créons le handle de l'indicateur
if(type==Call_iADXWilder)
handle=iADXWilder(name,period,adx_period);
else
{
//--- remplirons la structure par les valeurs des paramètres de l'indicateur
MqlParam pars[1];
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=adx_period;
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ADXW,1,pars);
}
//--- si on n'a pas réussi à créer le handle
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- informons sur l'échec et déduisons le numéro de l'erreur
PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur iADXWilder pour la paire %s/%s, le code de l'erreur %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- le travail de l'indicateur est terminé avant terme
return(INIT_FAILED);
}
//--- montrons sur quelle paire le symbole/temps trame a été calculé l'indicateur Average Directional Movement Index by Welles Wilder
short_name=StringFormat("iADXWilder(%s/%s period=%d)",name,EnumToString(period),adx_period);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- l'exécution normale de l'initialisation de l'indicateur
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- le nombre de valeurs copiées de l'indicateur iADXWilder
int values_to_copy;
//--- apprenons le nombre de valeurs calculées dans l'indicateur
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() a rendu %d, le code de l'erreur %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- si c'est un premier lancement des calculs de notre indicateur ou a changé le nombre de valeurs dans l'indicateur iADXWilder
//--- ou s'il est nécessaire de calculer l'indicateur pour deux ou plus de barres (cela signifie que quelque chose a changé dans l'histoire)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- si le tableau ADXBuffer est plus grand, que les valeurs dans l'indicateur iADXWilder sur la paire symbol/period, copions pas tout
//--- autrement copions moins que la taille des tampons d'indicateur
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- signifie que notre indicateur est calculé non pour la première fois et dès le moment du dernier appel OnCalculate())
//--- pour le calcul a été ajouté pas plus d'une barre
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- remplissons le tableau par les valeurs de l'indicateur Average Directional Movement Index by Welles Wilder
//--- si FillArraysFromBuffer a rendu false, signifie que les données ne sont pas prêts - terminons le travail
if(!FillArraysFromBuffers(ADXBuffer,DI_plusBuffer,DI_minusBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formerons le message
string comm=StringFormat("%s ==> a été mise à jour des valeurs de l'indicateur %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- déduisons le message de service sur le graphique
Comment(comm);
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Average Directional Movement Index
bars_calculated=calculated;
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissons les tampons d'indicateur de l'indicateur iADXWilder |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &adx_values[], // le tampon d'indicateur de la ligne ADX
double &DIplus_values[], // le tampon d'indicateur pour DI+
double &DIminus_values[], // le tampon d'indicateur pour DI-
int ind_handle, // le handle de l'indicateur iADXWilder
int amount // le nombre de valeurs copiées
)
{
//--- oblitérons le code de l'erreur
ResetLastError();
//--- remplissons la partie du tableau ADXBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,adx_values)<0)
{
//--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iADXWilder, le code de l'erreur %d",GetLastError());
//--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
return(false);
}
//--- remplissons la partie du tableau DI_plusBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 1
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,DIplus_values)<0)
{
//--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iADXWilder, le code de l'erreur %d",GetLastError());
//--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
return(false);
}
//--- remplissons la partie du tableau DI_plusBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 2
if(CopyBuffer(ind_handle,2,0,amount,DIminus_values)<0)
{
//--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iADXWilder, le code de l'erreur %d",GetLastError());
//--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
return(false);
}
//--- tout a réussi
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- effaçons le graphique à la suppression de l'indicateur
Comment("");
}