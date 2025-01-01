#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- affiche l'en-tête avec le symbole et le numéro de la session SESSION_INDEX et

//--- dans une boucle sur les jours de la semaine du lundi au vendredi, affiche les heures de début et de fin des sessions de cotations dans le journal

PrintFormat("Symbol %s, Quote session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

résultat :

Symbol RU000A103661, Quote session 0:

- Monday 06:45 - 00:00

- Tuesday 06:45 - 00:00

- Wednesday 06:45 - 00:00

- Thursday 06:45 - 00:00

- Friday 06:45 - 00:00

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ajoute au journal les heures de début et de fin de la session |

//| pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- déclare les variables pour récupérer les heures de début et de fin de la session de cotations

datetime date_from; // heure de début de la session

datetime date_to; // heure de fin de la session



//--- récupère les données de la session de cotation par symbole et jour de la semaine

if(!SymbolInfoSessionQuote(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionQuote() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- crée le nom du jour de la semaine depuis la constante de l'énumération

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- envoie les données de la session de cotations spécifiée dans le journal

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}