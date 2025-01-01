DocumentationSections
Définit un shader pour le rendu.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // handle du contexte graphique
   int  shader        // handle du shader
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

shader

[in]  Handle du shader créé avec DXShaderCreate().

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

Plusieurs types de shaders (sommet, géométrie et pixel) peuvent être utilisés simultanément pour le rendu.