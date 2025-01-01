Référence MQL5Utilisation de DirectXDXShaderSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSet
Définit un shader pour le rendu.
|
bool DXShaderSet(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
shader
[in] Handle du shader créé avec DXShaderCreate().
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
Plusieurs types de shaders (sommet, géométrie et pixel) peuvent être utilisés simultanément pour le rendu.