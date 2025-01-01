DXShaderSet

Définit un shader pour le rendu.

bool DXShaderSet(

int context,

int shader

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

shader

[in] Handle du shader créé avec DXShaderCreate().

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

Plusieurs types de shaders (sommet, géométrie et pixel) peuvent être utilisés simultanément pour le rendu.