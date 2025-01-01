FrameInputs

Reçoitles paramètres input, sur lesquels la trame avec le numéro spécifiée du passage a été formée.

bool FrameInputs(

ulong pass,

string& parameters[],

uint& parameters_count

);

Paramètres

pass

[in] Le numéro du passage à l'optimisation dans le testeur des stratégies.

parameters

[out] Un tableau de chaînes décrivant les noms et les valeurs des paramètres

parameters_count

[out] Le nombre d'éléments dans le tableau parameters[].

La valeur rendue

Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

Ayant reçu la quantité de chaînesparameters_count dans le tableauparameters[], on peut organiser le cycle pour le balayage de toutes les inscriptions. Cela permettra d'apprendre la valeur des paramètres d'entrée de l'expert pour le numéro spécifié du passage.