FrameInputs
Reçoitles paramètres input, sur lesquels la trame avec le numéro spécifiée du passage a été formée.
|
bool FrameInputs(
Paramètres
pass
[in] Le numéro du passage à l'optimisation dans le testeur des stratégies.
parameters
[out] Un tableau de chaînes décrivant les noms et les valeurs des paramètres
parameters_count
[out] Le nombre d'éléments dans le tableau parameters[].
La valeur rendue
Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().
Note
Ayant reçu la quantité de chaînesparameters_count dans le tableauparameters[], on peut organiser le cycle pour le balayage de toutes les inscriptions. Cela permettra d'apprendre la valeur des paramètres d'entrée de l'expert pour le numéro spécifié du passage.