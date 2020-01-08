copy_rates_from

Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 à partir de la date spécifiée.

copy_rates_from(

symbol,

timeframe,

date_from,

count

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.

timeframe

[in] Période pour laquelle les barres sont demandées. Défini par une valeur de l'énumération TIMEFRAME. Paramètre sans nom requis.

date_from

[in] Date d'ouverture de la première barre de l'échantillon demandé. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.

count

[in] Nombre de barres à récupérer. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Renvoie les barres sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, open, high, low, close, tick_volume, spread et real_volume. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

Voir la fonction CopyRates() pour plus d'informations.

Seules les données dont la date est inférieure (donnée plus récente) ou égale à la date spécifiée seront retournées. Cela signifie que l'heure d'ouverture de n'importe quelle barre est toujours inférieure ou égale à celle spécifiée.

Le terminal MetaTrader 5 fournit des barres uniquement dans l'historique disponible pour un utilisateur sur les graphiques. Le nombre de barres disponibles pour les utilisateurs est défini dans le paramètre "Max. Max. barres dans le graphique".

Lors de la création de l'objet 'datetime', Python utilise le fuseau horaire local, tandis que MetaTrader 5 stocke l'heure d'ouverture des ticks et des barres dans le fuseau horaire UTC (sans décalage). Par conséquent, 'datetime' doit être créé en temps UTC pour exécuter des fonctions qui utilisent le temps. Les données reçues du terminal MetaTrader 5 sont en heure UTC.

TIMEFRAME est une énumération avec les valeurs possibles de période du graphique

ID Description TIMEFRAME_M1 1 minute TIMEFRAME_M2 2 minutes TIMEFRAME_M3 3 minutes TIMEFRAME_M4 4 minutes TIMEFRAME_M5 5 minutes TIMEFRAME_M6 6 minutes TIMEFRAME_M10 10 minutes TIMEFRAME_M12 12 minutes TIMEFRAME_M12 15 minutes TIMEFRAME_M20 20 minutes TIMEFRAME_M30 30 minutes TIMEFRAME_H1 1 heure TIMEFRAME_H2 2 heures TIMEFRAME_H3 3 heures TIMEFRAME_H4 4 heures TIMEFRAME_H6 6 heures TIMEFRAME_H8 8 heures TIMEFRAME_H12 12 heures TIMEFRAME_D1 1 jour TIMEFRAME_W1 1 semaine TIMEFRAME_MN1 1 mois

Exemple :

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# importe le module 'pandas' pour afficher les données obtenues sous forme tabulaire

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # nombre de colonnes à afficher

pd.set_option('display.width', 1500) # largeur max d'affichage de la table

# importe le module pytz pour travailler avec le fuseau horaire

import pytz



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# définit le fuseau horaire sur UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# crée un objet 'datetime' dans le fuseau horaire UTC pour éviter l'implémentation d'un décalage de fuseau horaire local

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# récupère 10 barres H4 de l'EURUSD à partir du 01.10.2020 dans le fuseau horaire UTC

rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# affiche chaque élément des données obtenues dans une nouvelle ligne

print("Affiche les données brutes obtenues")

for rate in rates:

print(rate)



# crée le DataFrame à partir des données obtenues

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# convertit le temps en secondes au format datetime

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# affiche les données

print("

Affiche les données sous forme de tableau")

print(rates_frame)





Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Affiche les données brutes obtenues

(1578484800, 1.11382, 1.11385, 1.1111, 1.11199, 9354, 1, 0)

(1578499200, 1.11199, 1.11308, 1.11086, 1.11179, 10641, 1, 0)

(1578513600, 1.11178, 1.11178, 1.11016, 1.11053, 4806, 1, 0)

(1578528000, 1.11053, 1.11193, 1.11033, 1.11173, 3480, 1, 0)

(1578542400, 1.11173, 1.11189, 1.11126, 1.11182, 2236, 1, 0)

(1578556800, 1.11181, 1.11203, 1.10983, 1.10993, 7984, 1, 0)

(1578571200, 1.10994, 1.11173, 1.10965, 1.11148, 7406, 1, 0)

(1578585600, 1.11149, 1.11149, 1.10923, 1.11046, 7468, 1, 0)

(1578600000, 1.11046, 1.11097, 1.11033, 1.11051, 3450, 1, 0)

(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)



Afficher les données sous forme de tableau

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-08 12:00:00 1.11382 1.11385 1.11110 1.11199 9354 1 0

1 2020-01-08 16:00:00 1.11199 1.11308 1.11086 1.11179 10641 1 0

2 2020-01-08 20:00:00 1.11178 1.11178 1.11016 1.11053 4806 1 0

3 2020-01-09 00:00:00 1.11053 1.11193 1.11033 1.11173 3480 1 0

4 2020-01-09 04:00:00 1.11173 1.11189 1.11126 1.11182 2236 1 0

5 2020-01-09 08:00:00 1.11181 1.11203 1.10983 1.10993 7984 1 0

6 2020-01-09 12:00:00 1.10994 1.11173 1.10965 1.11148 7406 1 0

7 2020-01-09 16:00:00 1.11149 1.11149 1.10923 1.11046 7468 1 0

8 2020-01-09 20:00:00 1.11046 1.11097 1.11033 1.11051 3450 1 0

9 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11093 1.11017 1.11041 2448 1 0

Voir aussi

CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range