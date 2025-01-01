Utilisation des bases de données

Les fonctions permettant l'utilisation des bases de données sont basées sur le moteur populaire et facile à utiliser SQLite. La fonctionnalité pratique de ce moteur est que la base de données entière se trouve dans un seul fichier sur le disque dur du PC de l'utilisateur.

Les fonctions permettent de créer facilement des tables, d'y ajouter des données, d'effectuer des modifications et d'échantillonner à l'aide de requêtes SQL simples :

recevoir l'historique des transactions et les cotations de tous les formats,

sauvegarde des résultats d'optimisation et de test,

préparer et échanger des données avec d'autres progiciels d'analyse,

stockage des paramètres et de l'état de l'application MQL5.

Les requêtes permettent d'utiliser les fonctions statistiques et mathématiques.

Les fonctions de travail avec les bases de données vous permettent de remplacer les opérations de gestion des tableaux de données volumineuses les plus répétitives par des requêtes SQL, de sorte qu'il est souvent possible d'utiliser des appels à DatabaseExecute /DatabasePrepare au lieu de programmer des boucles et des comparaisons complexes. Utilisez la fonction DatabaseReadBind pour obtenir facilement les résultats de la requête dans une structure prête à l'emploi. La fonction permet de lire tous les champs d'enregistrement à la fois dans un seul appel.

Pour accélérer la lecture, l'écriture et la modification, une base de données peut être ouverte/créée en RAM avec l'indicateur DATABASE_OPEN_MEMORY, bien qu'une telle base de données ne soit disponible que pour une application spécifique et ne soit pas partagée. Lorsque vous travaillez avec des bases de données situées sur le disque dur, les insertions/modifications de données en masse doivent être encapsulées dans des transactions à l'aide de DatabaseTransactionBegin/DatabaseTransactionCommit/DatabaseTransactionRollback. Cela accélère le processus des centaines de fois.

Pour commencer à travailler avec les fonctions, lisez l'article SQLite: Native handling of SQL databases in MQL5.

Fonction Action DatabaseOpen Ouvre ou crée une base de données dans le fichier spécifié DatabaseClose Ferme une base de données DatabaseImport Imports data from a file into a table DatabaseExport Exports a table or an SQL request execution result to a CSV file DatabasePrint Prints a table or an SQL request execution result in the Experts journal DatabaseTableExists Vérifie la présence d'une table dans la base de données DatabaseExecute Exécute une requête dans la base de données spécifiée DatabasePrepare Crée le handle d'une requête, qui peut être ensuite exécutée avec DatabaseRead() DatabaseReset Réinitialise une requête, comme après avoir appelé DatabasePrepare() DatabaseBind Définit la valeur d'un paramètre dans une requête DatabaseBindArray Définit un tableau comme valeur de paramètre DatabaseRead Se déplace sur l'enregistrement suivant des résultats de la requête DatabaseReadBind Moves to the next record and reads data into the structure from it DatabaseFinalize Supprime une requête créée avec DatabasePrepare() DatabaseTransactionBegin Démarre l'exécution d'une transaction DatabaseTransactionCommit Termine l'exécution d'une transaction DatabaseTransactionRollback Annule une transaction DatabaseColumnsCount Retourne le nombre de colonnes dans une requête DatabaseColumnName Retourne le nom d'une colonne par son numéro DatabaseColumnType Retourne le type d'une colonne par son numéro DatabaseColumnSize Retourne la taille d'une colonne en octets DatabaseColumnText Retourne la valeur d'une colonne de type string de l'enregistrement courant DatabaseColumnInteger Retourne la valeur d'une colonne de type int de l'enregistrement courant DatabaseColumnLong Retourne la valeur d'une colonne de type long de l'enregistrement courant DatabaseColumnDouble Retourne la valeur d'une colonne de type double de l'enregistrement courant DatabaseColumnBlob Retourne le tableau de caractères d'une colonne de type BLOB de l'enregistrement courant

Fonctions statistiques :

mode — mode

médiane — médiane (50e percentile)

centile_25 — 25e percentile

percentile_75

percentile_90

percentile_95

percentile_99

stddev ou stddev_samp — exemple d'écart type

stddev_pop — écart type de la population

variance ou var_samp — variance de l'échantillon

var_pop — variance de la population

Fonctions mathématiques

acos(X) — arc-cosinus en radians

acosh(X) — arc-cosinus hyperbolique

asin(X) — arc-sinus en radians

asinh(X) — arc-sinus hyperbolique

atan(X) — arc-tangente en radians

atan2(X,Y) — arc-tangente en radians du rapport X/Y

atanh(X) — arc-tangente hyperbolique

ceil(X) — arrondi à l'entier supérieur

ceiling(X) — arrondi à l'entier supérieur

cos(X) — cosinus angulaire en radians

cosh(X) — cosinus hyperbolique

degrees(X) — convertir les radians en angle

exp(X) — exposant

floor(X) — arrondi à l'entier inférieur

ln(X) — logarithme naturel

log(B,X) — logarithme à la base indiquée

log(X) — logarithme décimal

log10(X) — logarithme décimal

log2(X) — logarithme en base 2

mod(X,Y) — reste de la division

pi() — Pi approximatif

pow(X,Y) — puissance par la base indiquée

power(X,Y) — puissance par la base indiquée

radians(X) — convertir l'angle en radians

sin(X) — angle sinusoïdal en radians

sinh(X) —sinus hyperbolique

sqrt(X) — racine carrée

tan(X) — angle tangent en radians

tanh(X) — tangente hyperbolique

trunc(X) — tronquer à l'entier le plus proche de 0

Exemple :