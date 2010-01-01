DocumentationSections
Référence MQL5Accès aux Séries de Données et aux IndicateursIndicatorRelease 

La fonction supprime le handle d'un indicateur et libère son bloc de calcul s'il n'est plus utilisé.

bool  IndicatorRelease(
   int       indicator_handle     // handle de l'indicateur
   );

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, false sinon.

Note

La fonction permet de supprimer le handle d'in indicateur s'il n'est plus utilisé afin de libérer de la mémoire. Le handle est supprimé immédiatement, le bloc de calcul est supprimé ensuite (s'il n'est plus utilisé).

Lors de l'utilisation du strategy tester, la fonction IndicatorRelease() n'est pas exécutée.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Test_IndicatorRelease.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- paramètres d'entrée
input int                MA_Period=15;
input int                MA_shift=0;
input ENUM_MA_METHOD     MA_smooth=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;
//--- reçevra le handle de l'indicateur
int MA_handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'expert |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- crée le handle de l'indicateur
   MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);
//--- supprime la variable globale
   if(GlobalVariableCheck("MA_value"))
      GlobalVariableDel("MA_value");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de tick de l'Expert                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- si la variable globale n'existe pas
   if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))
     {
      //--- obtient la valeur de l'indicateur sur les deux dernières barres
      if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)
        {
         //--- tableau dynamique pour les valeurs de l'indicateur
         double values[];
         if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)
           {
            //--- stocke dans la variable globale la valeur de la dernière barre
            if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))
              {
               //--- libère le handle de l'indicateur
               if(!IndicatorRelease(MA_handle))
                  Print("Echec de IndicatorRelease(). Erreur ",GetLastError());
               else MA_handle=INVALID_HANDLE;
              }
            else
               Print("Echec de GlobalVariableSet. Erreur ",GetLastError());
           }
        }
     }
//---
  }