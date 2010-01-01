- Direction d'Indexation dans les Tableaux, Buffers et Séries de Données
- Organisation de l'Accès aux Données
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorRelease
La fonction supprime le handle d'un indicateur et libère son bloc de calcul s'il n'est plus utilisé.
bool IndicatorRelease(
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, false sinon.
Note
La fonction permet de supprimer le handle d'in indicateur s'il n'est plus utilisé afin de libérer de la mémoire. Le handle est supprimé immédiatement, le bloc de calcul est supprimé ensuite (s'il n'est plus utilisé).
Lors de l'utilisation du strategy tester, la fonction IndicatorRelease() n'est pas exécutée.
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+