GlobalVariablesTotal

Rend le total des variables globales du terminal de client.

int GlobalVariablesTotal();

La valeur rendue

Le nombre de variables globales.

Note

Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement. Non seulement l'installation de la nouvelle valeur est considérée comme l'appel à la variable globale, mais aussi la lecture de la valeur de la variable globale.