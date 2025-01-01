Référence MQL5Variables Globales du TerminalGlobalVariablesTotal
GlobalVariablesTotal
Rend le total des variables globales du terminal de client.
int GlobalVariablesTotal();
La valeur rendue
Le nombre de variables globales.
Note
Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement. Non seulement l'installation de la nouvelle valeur est considérée comme l'appel à la variable globale, mais aussi la lecture de la valeur de la variable globale.