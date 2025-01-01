Les opérations de fichier

Le groupe des fonctions pour le travail avec les fichiers.

Il y a deux répertoires (avec les sous-directoires), dans lesquels les fichiers de travail peuvent être installés:

le répertoire_des données_du terminal\MQL5\FILES\ (choisissez le point du menu "Fichier" - "Ouvrir le répertoire des données" pour voir dans le terminal);

le dossier total de tous les terminaux établis sur l'ordinateur — est d'habitude disposé dans le répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

D'une manière de programme on peut recevoir les noms de ces répertoires à l'aide de la fonction TerminalInfoString(), en utilisant les énumérations ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:

//--- dossier, où se trouvent les données du terminal

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

//--- Dossier total de tous les terminaux de client

string common_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

Le travail avec les fichiers d'autres répertoires est interdit.

Les fonctions de fichier permettent de travailler avec des soi-disant "canaux nommés". Pour cela il suffit d'appeler la fonctionFileOpen() avec des paramètres appropriés.

Fonction Action FileSelectDialog Crée une boîte de dialogue d'ouverture/création d'un fichier ou d'un répertoire FileFindFirst Commence l'excédent des fichiers dans le répertoire correspondant conformément au filtre indiqué FileFindNext Continue la recherche commencée par la fonction FileFindFirst() FileFindClose Ferme le handle de la recherche FileOpen Ouvre un fichier avec un nom et un drapeau indiqués FileDelete Supprime le fichier indiqué FileFlush Écrit à un disque toutes les données restant dans le tampon du fichier d'entrée-de sortie FileGetInteger Reçoit la propriété entière du fichier FileIsEnding Définit la fin du fichier en train de la lecture FileIsLineEnding Définit la fin de la ligne dans le fichier du texte en train de la lecture FileClose Ferme le fichier auparavant ouvert FileIsExist Vérifie l'existence d'un fichier FileCopy Copie le fichier original d'un répertoire local ou commun à un autre fichier FileMove Déplace et renomme le fichier FileReadArray Lit les tableaux de tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures qui ne contient pas les chaînes et les tableaux dynamiques), du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier FileReadBool Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type bool FileReadDatetime Lit du fichier du type CSV la chaîne d'un des formats: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" ou "HH:MI:SS" - et la transforme en valeur du type datetime FileReadDouble Lit le nombre de l'exactitude double avec une virgule flottante (double) du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier FileReadFloat Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type float FileReadInteger Lit du fichier binaire la valeur du type int, short ou char en fonction de la longueur indiquée dans les bytes FileReadLong Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type long FileReadNumber Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type double FileReadString Lit du fichier la chaîne de la position courante de l'indicateur de fichier FileReadStruct Lit du fichier binaire le contenu à la structure transmise à titre du paramètre FileSeek Déplace la position de l'indicateur de fichier par un nombre spécifié de bytes par rapport à la position indiquée FileSize Rend la dimension d'un fichier ouvert correspondant FileTell Rend la position courante de l'indicateur de fichier du fichier correspondant ouvert FileWrite Inscrit les données au fichier comme CSV ou TXT FileWriteArray Inscrit au fichier du type BIN les tableaux des tous les types, sauf les tableaux de chaîne FileWriteDouble Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type double de la position courante de l'indicateur de fichier FileWriteFloat Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type float de la position courante de l'indicateur de fichier FileWriteInteger Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type int de la position courante de l'indicateur de fichier FileWriteLong Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type long de la position courante de l'indicateur de fichier FileWriteString Inscrit au fichier du type BIN ou TXT la valeur du paramètre du type string de la position courante de l'indicateur de fichier FileWriteStruct Inscrit au fichier binaire le contenu de la structure, transmise à titre du paramètre de la position courante de l'indicateur de fichier FileLoad Lit toutes les données d'un fichier binaire spécifié et remplit le tableau d'éléments numériques ou de structures simples passé en argument FileSave Ecrit tous les éléments d'un tableau passé en argument dans un fichier binaire FolderCreate Crée le répertoire dans le dossier Files (en fonction de la valeur common_flag) FolderDelete Supprime le répertoire indiqué. Si le dossier n'est pas vide, elle ne peut pas être supprimé FolderClean Supprime tous les fichiers dans le dossier indiqué

Si le fichier s'ouvre pour l'enregistrement à l'aide de la fonction FileOpen(), tous les sous-dossiers, indiqué au chemin seront créés en cas de leur absence.