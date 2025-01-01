- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
Les opérations de fichier
Le groupe des fonctions pour le travail avec les fichiers.
Il y a deux répertoires (avec les sous-directoires), dans lesquels les fichiers de travail peuvent être installés:
- le répertoire_des données_du terminal\MQL5\FILES\ (choisissez le point du menu "Fichier" - "Ouvrir le répertoire des données" pour voir dans le terminal);
- le dossier total de tous les terminaux établis sur l'ordinateur — est d'habitude disposé dans le répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.
D'une manière de programme on peut recevoir les noms de ces répertoires à l'aide de la fonction TerminalInfoString(), en utilisant les énumérations ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:
|
//--- dossier, où se trouvent les données du terminal
Le travail avec les fichiers d'autres répertoires est interdit.
Les fonctions de fichier permettent de travailler avec des soi-disant "canaux nommés". Pour cela il suffit d'appeler la fonctionFileOpen() avec des paramètres appropriés.
|
Fonction
|
Action
|
Crée une boîte de dialogue d'ouverture/création d'un fichier ou d'un répertoire
|
Commence l'excédent des fichiers dans le répertoire correspondant conformément au filtre indiqué
|
Continue la recherche commencée par la fonction FileFindFirst()
|
Ferme le handle de la recherche
|
Ouvre un fichier avec un nom et un drapeau indiqués
|
Supprime le fichier indiqué
|
Écrit à un disque toutes les données restant dans le tampon du fichier d'entrée-de sortie
|
Reçoit la propriété entière du fichier
|
Définit la fin du fichier en train de la lecture
|
Définit la fin de la ligne dans le fichier du texte en train de la lecture
|
Ferme le fichier auparavant ouvert
|
Vérifie l'existence d'un fichier
|
Copie le fichier original d'un répertoire local ou commun à un autre fichier
|
Déplace et renomme le fichier
|
Lit les tableaux de tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures qui ne contient pas les chaînes et les tableaux dynamiques), du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type bool
|
Lit du fichier du type CSV la chaîne d'un des formats: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" ou "HH:MI:SS" - et la transforme en valeur du type datetime
|
Lit le nombre de l'exactitude double avec une virgule flottante (double) du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type float
|
Lit du fichier binaire la valeur du type int, short ou char en fonction de la longueur indiquée dans les bytes
|
Lit de la position courante de l'indicateur de fichier la valeur du type long
|
Lit du fichier du type CSV la chaîne de la position courante jusqu'au délimiteur (ou jusqu'à la fin de la ligne de texte) et transforme la chaîne lue en valeur du type double
|
Lit du fichier la chaîne de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Lit du fichier binaire le contenu à la structure transmise à titre du paramètre
|
Déplace la position de l'indicateur de fichier par un nombre spécifié de bytes par rapport à la position indiquée
|
Rend la dimension d'un fichier ouvert correspondant
|
Rend la position courante de l'indicateur de fichier du fichier correspondant ouvert
|
Inscrit les données au fichier comme CSV ou TXT
|
Inscrit au fichier du type BIN les tableaux des tous les types, sauf les tableaux de chaîne
|
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type double de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type float de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type int de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Inscrit au fichier binaire la valeur du paramètre du type long de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Inscrit au fichier du type BIN ou TXT la valeur du paramètre du type string de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Inscrit au fichier binaire le contenu de la structure, transmise à titre du paramètre de la position courante de l'indicateur de fichier
|
Lit toutes les données d'un fichier binaire spécifié et remplit le tableau d'éléments numériques ou de structures simples passé en argument
|
Ecrit tous les éléments d'un tableau passé en argument dans un fichier binaire
|
Crée le répertoire dans le dossier Files (en fonction de la valeur common_flag)
|
Supprime le répertoire indiqué. Si le dossier n'est pas vide, elle ne peut pas être supprimé
|
Supprime tous les fichiers dans le dossier indiqué
Si le fichier s'ouvre pour l'enregistrement à l'aide de la fonction FileOpen(), tous les sous-dossiers, indiqué au chemin seront créés en cas de leur absence.