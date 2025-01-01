DocumentationSections
Référence MQL5 

Les fonctions mathématiques

Un ensemble des fonctions mathématiques et trigonométriques.

Les fonctions mathématiques ont été conçues à l'origine pour effectuer des opérations spécifiques sur des valeurs scalaires. À partir de cette construction, la plupart des fonctions peuvent être appliquées aux matrices et aux vecteurs. Parmi celles-ci, nous trouvons MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh et MathTanh . Ces opérations impliquent une manipulation élément par élément des matrices ou des vecteurs. Exemple :

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

Pour MathMod et MathPow, le deuxième élément peut être soit un scalaire, soit une matrice/vecteur de la bonne taille.

Fonction

Action

MathAbs

Retourne la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle

MathArccos

Retourne la valeur d'arc cosinus x aux radians

MathArcsin

Retourne la valeur d'arc sinus x aux radians

MathArctan

Retourne l'arc tangent x aux radians

MathArctan2

Retourne l'angle (en radians) dont la tangente est le rapport de 2 nombres spécifiés.

MathClassify

Renvoie le type d'un nombre réel

MathCeil

Retourne la valeur entière numérique la plus proche par dessus

MathCos

Retourne le cosinus du nombre

MathExp

Retourne l'exposant au nombre

MathFloor

Retourne la valeur entière numérique la plus proche par dessous

MathLog

Retourne le logarithme naturel

MathLog10

Retourne le logarithme du nombre selon le fondement 10

MathMax

Retourne la valeur maximal des deux valeurs numériques

MathMin

Retourne la valeur minimal des deux valeurs numériques

MathMod

Retourne le reste réel après la division de deux nombres

MathPow

Elève le fondement à la puissance indiquée

MathRand

Retourne le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à  32767

MathRound

Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche

MathSin

Retourne le sinus du nombre

MathSqrt

Retourne la racine carrée

MathSrand

Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires

MathTan

Retourne la tangent du nombre

MathIsValidNumber

Vérifie l'exactitude d'un nombre réel

MathExpm1

Retourne la valeur de l'expression MathExp(x)-1

MathLog1p

Retourne la valeur de l'expression MathLog(1+x)

MathArccosh

Retourne l'arc cosinus hyperbolique

MathArcsinh

Retourne l'arc sinus hyperbolique

MathArctanh

Retourne l'arc tangente hyperbolique

MathCosh

Retourne le cosinus hyperbolique

MathSinh

Retourne le sinus hyperbolique

MathTanh

Retourne la tangente hyperbolique

MathSwap

Change l'ordre des octets dans la valeur des types ushort/uint/ushort