Les fonctions mathématiques

Un ensemble des fonctions mathématiques et trigonométriques.

Les fonctions mathématiques ont été conçues à l'origine pour effectuer des opérations spécifiques sur des valeurs scalaires. À partir de cette construction, la plupart des fonctions peuvent être appliquées aux matrices et aux vecteurs. Parmi celles-ci, nous trouvons MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh et MathTanh . Ces opérations impliquent une manipulation élément par élément des matrices ou des vecteurs. Exemple :

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

Pour MathMod et MathPow, le deuxième élément peut être soit un scalaire, soit une matrice/vecteur de la bonne taille.