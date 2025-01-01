- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
Les fonctions mathématiques
Un ensemble des fonctions mathématiques et trigonométriques.
Les fonctions mathématiques ont été conçues à l'origine pour effectuer des opérations spécifiques sur des valeurs scalaires. À partir de cette construction, la plupart des fonctions peuvent être appliquées aux matrices et aux vecteurs. Parmi celles-ci, nous trouvons MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh et MathTanh . Ces opérations impliquent une manipulation élément par élément des matrices ou des vecteurs. Exemple :
Pour MathMod et MathPow, le deuxième élément peut être soit un scalaire, soit une matrice/vecteur de la bonne taille.
Fonction
Action
Retourne la valeur absolue (la valeur selon le module) du nombre transmis à elle
Retourne la valeur d'arc cosinus x aux radians
Retourne la valeur d'arc sinus x aux radians
Retourne l'arc tangent x aux radians
Retourne l'angle (en radians) dont la tangente est le rapport de 2 nombres spécifiés.
Renvoie le type d'un nombre réel
Retourne la valeur entière numérique la plus proche par dessus
Retourne le cosinus du nombre
Retourne l'exposant au nombre
Retourne la valeur entière numérique la plus proche par dessous
Retourne le logarithme naturel
Retourne le logarithme du nombre selon le fondement 10
Retourne la valeur maximal des deux valeurs numériques
Retourne la valeur minimal des deux valeurs numériques
Retourne le reste réel après la division de deux nombres
Elève le fondement à la puissance indiquée
Retourne le nombre entier pseudo-accidentelle dans le domaine de 0 jusqu'à 32767
Arrondit le nombre jusqu'à l'entier plus proche
Retourne le sinus du nombre
Retourne la racine carrée
Établit l'état initial du générateur des nombres entiers quasi-aléatoires
Retourne la tangent du nombre
Vérifie l'exactitude d'un nombre réel
Retourne la valeur de l'expression MathExp(x)-1
Retourne la valeur de l'expression MathLog(1+x)
Retourne l'arc cosinus hyperbolique
Retourne l'arc sinus hyperbolique
Retourne l'arc tangente hyperbolique
Retourne le cosinus hyperbolique
Retourne le sinus hyperbolique
Retourne la tangente hyperbolique
Change l'ordre des octets dans la valeur des types ushort/uint/ushort