GlobalVariableCheck

Contrôle l'existence de la variable globale avec le nom indiqué.

bool GlobalVariableCheck(

string name

);

Paramètres

name

[in] Le nom de la variable globale.

La valeur rendue

Rend la valeur true, si la variable globale existe, autrement rend false.

Note

Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.

Voir aussi

GlobalVariableTime()