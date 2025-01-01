Référence MQL5Variables Globales du TerminalGlobalVariableCheck
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableCheck
Contrôle l'existence de la variable globale avec le nom indiqué.
|
bool GlobalVariableCheck(
Paramètres
name
[in] Le nom de la variable globale.
La valeur rendue
Rend la valeur true, si la variable globale existe, autrement rend false.
Note
Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.
Voir aussi