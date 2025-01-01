DocumentationSections
ObjectGetValueByTime

Retourne la valeur du prix pour le temps indiqué de l'objet indiqué.

double  ObjectGetValueByTime(
   long      chart_id,     // identificateur du graphique
   string    name,         // nom de l'objet
   datetime  time,         // temps 
   int       line_id       // ligne
   );

Paramètres

chart_id

[in]  L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in]  Le nom de l'objet.

time

[in] La valeur du temps.

line_id

[in]  L'identificateur de la ligne.

Valeur de Retour

La valeur du prix pour le temps indiqué de l'objet indiqué.

Note

La fonction utilise un appel synchrone, ce qui signifie que la fonction attend la fin de l'exécution de toutes les commandes présentes dans la queue de ce graphique avant cet appel. C'est pourquoi cette fonction peut être consommatrice en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Puisqu'un objet à une coordonnée de prix peut avoir plusieurs valeurs, il est nécessaire d'indiquer le numéro de la ligne. Cette fonction est employée seulement pour les objets suivants :

  • La ligne de tendance (OBJ_TREND)
  • La ligne de tendance selon un angle (OBJ_TRENDBYANGLE)
  • Le ligne de Gann (OBJ_GANNLINE)
  • Le canal équidistant (OBJ_CHANNEL) - 2 lignes
  • Le canal de régression linéaire (OBJ_REGRESSION) - 3 lignes
  • Le canal d'écart type (OBJ_STDDEVCHANNEL) - 3 lignes
  • La ligne flêchée (OBJ_ARROWED_LINE)

Voir aussi

Les types des objets