- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
Retourne le nom du symbole indiqué.
|
string SymbolName(
Paramètres
pos
[in] Le numéro du symbole par ordre.
selected
[in] Le mode de la demande. Si true, le symbole doit être sélectionné dans le MarketWatch. Si false, le symbole est pris dans la liste standard.
Valeur de retour
Une valeur de type string avec le nom du symbole.
Exemple :
|
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"