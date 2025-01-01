DocumentationSections
Retourne le nom du symbole indiqué.

string  SymbolName(
   int   pos,          // position dans la liste
   bool  selected      // true = seulement les symboles dans le MarketWatch
   );

Paramètres

pos

[in] Le numéro du symbole par ordre.

selected

[in]  Le mode de la demande. Si true, le symbole doit être sélectionné dans le MarketWatch. Si false, le symbole est pris dans la liste standard.

Valeur de retour

Une valeur de type string avec le nom du symbole.

Exemple :

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- initialise le flag du résultat de la recherche du symbole
   bool found = false;
   
//--- cherche le symbole 'SYMBOL_NAME' dans la liste de tous les symboles du serveur
   int total = SymbolsTotal(false);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- obtient le nom du symbole dans la liste en bouclant sur les indices
      string name = SymbolName(ifalse);
      
      //--- si c'est le symbole demandé, envoie son nom et sa position dans la liste dans le journal et sort de la boucle
      if(name == SYMBOL_NAME)
        {
         PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d"namei);
         found = true;
         break;
        }
     }
     
//--- si aucun symbole n'est trouvé sur le serveur, on l'indique avant la fin
   if(!found)
      PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server."SYMBOL_NAME);
  }