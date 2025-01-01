ObjectGetDouble

Spécifie la valeur de la propriété correspondante de l'objet. La propriété de l'objet doit être du type double. Il y a 2 variantes de la fonction.

1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.

double ObjectGetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. Retourne true ou false en fonction du succès de l'exécution de la fonction. En cas de succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable de réception transmise par référence (le dernier paramètre).

bool ObjectGetDouble(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int prop_modifier,

double& double_var

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in] Le nom de l'objet.

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété de l'objet. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_modifier

[in] Le modificateur de la propriété indiquée. Pour la première variante, par défaut la valeur du modificateur est égal à 0. La plupart des propriétés ne nécessite pas de modificateur. Signifie le numéro du niveau pour les outils de Fibonacci et pour l'objet Fourchette d'Andrews. La numérotation des niveaux commence à 0.

double_var

[out] La variable du type double, prenant la valeur de la propriété demandée.

Valeur de Retour

La valeur du type double pour la première variante de l'appel.

Pour la deuxième variante de l'appel, retourne true si cette propriété est disponible et que la valeur a été copiée dans la variable double_var, sinon retourne false. Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction utilise un appel synchrone, ce qui signifie que la fonction attend la fin de l'exécution de toutes les commandes présentes dans la queue de ce graphique avant cet appel. C'est pourquoi cette fonction peut être consommatrice en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.