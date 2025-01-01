DocumentationSections
Expose le tampon OpenCL comme un paramètre de la fonction OpenCL.

bool  CLSetKernelArgMem(
   int   kernel,            // le handle sur le kernel du programme OpenCL
   uint  arg_index,         // le numéro de l'argument de la fonction OpenCL
   int   cl_mem_handle,     // le handle sur le tampon OpenCL
   );

Paramètres

kernel

[in]  Le handle sur le kernel du programme OpenCL.

arg_index

[in]  Le numéro de l'argument de la fonction, le numérotage commence par zéro.

cl_mem_handle

[in]  Le handle sur le tampon OpenCL.

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().