CLSetKernelArgMem

Expose le tampon OpenCL comme un paramètre de la fonction OpenCL.

bool CLSetKernelArgMem(

int kernel,

uint arg_index,

int cl_mem_handle,

);

Paramètres

kernel

[in] Le handle sur le kernel du programme OpenCL.

arg_index

[in] Le numéro de l'argument de la fonction, le numérotage commence par zéro.

cl_mem_handle

[in] Le handle sur le tampon OpenCL.

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().