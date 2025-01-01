Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
Expose le tampon OpenCL comme un paramètre de la fonction OpenCL.
|
bool CLSetKernelArgMem(
Paramètres
kernel
[in] Le handle sur le kernel du programme OpenCL.
arg_index
[in] Le numéro de l'argument de la fonction, le numérotage commence par zéro.
cl_mem_handle
[in] Le handle sur le tampon OpenCL.
La valeur rendue
En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().