#property description "Le conseiller présente la création de la série des captures d'écran du graphique actuel"

#property description "à l'aide de la fonction ChartScreenShot(). Le nom du fichier"

#property description "est déduit aussi sur le graphique pour la commodité. La hauteur et la largeur des dessins sont spécifiées par les macros."



#define WIDTH 800 // la largeur du dessin pour l'appel de ChartScreenShot()

#define HEIGHT 600 // La hauteur du dessin pour l'appel de ChartScreenShot()



//--- input parameters

input int pictures=5; // la quantité de dessins dans une série

int mode=-1; // -1 signifie le décalage vers le bord droit du graphique, 1 - vers le bord gauche

int bars_shift=300;// le nombre de barres au défilement du graphique par la fonction ChartNavigate()

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//---désactivons l'autodéfilement du graphique

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- établissons l'alinéa du bord droit du graphique

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//---établissons l'affichage du graphique en forme des bougies

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("La préparation du conseiller au travail est terminée");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- la sortie du nom de la fonction, du temps de l'appel et de l'identificateur de l'événement

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- le traitement de l'événement CHARTEVENT_CLICK ("La pression par la souris sur le graphique")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- le déplacement initial du bord du graphique

int pos=0;

//--- le mode du travail avec le bord gauche du graphique

if(mode>0)

{

//--- défilons le graphique vers le bord gauche

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//---préparons la signature sur le graphique et le nom pour le fichier

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- la conclusion du nom sur le graphique en forme du commentaire

Comment(name);

//--- sauvegardons la capture d'écran au dossier le répertoire_du terminal\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("Nous avons sauvegardé la capture d'écran ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//---donnons le temps à l'utilisateur pour regarder un nouveau secteur du graphique

Sleep(3000);

//--- défilons le graphique de la position courante au bars_shift à droite

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- le changement du mode à l'opposé

mode*=-1;

}

else // le mode du travail avec le bord droit du graphique

{

//--- défilons le graphique vers le bord droit

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//---préparons la signature sur le graphique et le nom pour le fichier

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- la conclusion du nom sur le graphique en forme du commentaire

Comment(name);

//--- sauvegardons la capture d'écran au dossier le répertoire_du terminal\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("Nous avons sauvegardé la capture d'écran ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//---donnons le temps à l'utilisateur pour regarder un nouveau secteur du graphique

Sleep(3000);

//--- défilons le graphique de la position courante au bars_shift à droite

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- le changement du mode à l'opposé

mode*=-1;

}

} // la fin du traitement de l'événement CHARTEVENT_CLICK

//--- la fin du gestionnaire OnChartEvent()

}