Référence MQL5 

Fonctions de chaîne

Le groupe des fonctions destinées au travail avec les données du type string.

Fonction

Action

StringAdd

Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne

StringBufferLen

Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne.

StringCompare

Compare deux chaînes et rend 1 si la première chaîne est plus que deuxième; 0 - si les chaînes sont égales; -1 (moins un) - si la première chaîne est moins que la deuxième

StringConcatenate

Forme la chaîne des paramètres transmis

StringFill

Remplit la chaîne indiquée selon la place par les symboles indiqués

StringFind

La recherche de la sous-chaîne dans la chaîne

StringGetCharacter

Rend la valeur du symbole disposé dans la position indiquée de la chaîne

StringInit

Initialise la chaîne par les symboles indiqués et assure la grandeur indiquée de la chaîne

StringLen

Rend le nombre de symboles dans la chaîne

StringSetLength

Définit une longueur (en caractères) pour une chaîne de caractères

StringReplace

Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères.

StringReserve

Réserve un buffer de la taille spécifiée pour une chaîne de caractères en mémoire

StringSetCharacter

Rend la copie de la chaîne avec la valeur changée du symbole dans la position indiquée

StringSplit

Reçoit les sous-chaînes de la chaîne indiquée par un séparateur spécifié et rend le montant des sous-chaînes reçus

StringSubstr

Extrait la sous-chaîne de la chaîne de texte qui commence de la position indiquée

StringToLower

Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles minuscules selon la place

StringToUpper

Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles majuscules  selon la place

StringTrimLeft

Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de  la tabulation du début de la chaîne

StringTrimRight

Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de  la tabulation à la fin de la chaîne