StringAdd Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne

StringBufferLen Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne.

StringCompare Compare deux chaînes et rend 1 si la première chaîne est plus que deuxième; 0 - si les chaînes sont égales; -1 (moins un) - si la première chaîne est moins que la deuxième

StringConcatenate Forme la chaîne des paramètres transmis

StringFill Remplit la chaîne indiquée selon la place par les symboles indiqués

StringFind La recherche de la sous-chaîne dans la chaîne

StringGetCharacter Rend la valeur du symbole disposé dans la position indiquée de la chaîne

StringInit Initialise la chaîne par les symboles indiqués et assure la grandeur indiquée de la chaîne

StringLen Rend le nombre de symboles dans la chaîne

StringSetLength Définit une longueur (en caractères) pour une chaîne de caractères

StringReplace Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères.

StringReserve Réserve un buffer de la taille spécifiée pour une chaîne de caractères en mémoire

StringSetCharacter Rend la copie de la chaîne avec la valeur changée du symbole dans la position indiquée

StringSplit Reçoit les sous-chaînes de la chaîne indiquée par un séparateur spécifié et rend le montant des sous-chaînes reçus

StringSubstr Extrait la sous-chaîne de la chaîne de texte qui commence de la position indiquée

StringToLower Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles minuscules selon la place

StringToUpper Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles majuscules selon la place

StringTrimLeft Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de la tabulation du début de la chaîne