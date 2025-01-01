- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Fonctions de chaîne
Le groupe des fonctions destinées au travail avec les données du type string.
|
Fonction
|
Action
|
Ajoute la chaîne selon la place indiquée par la sous-chaîne
|
Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne.
|
Compare deux chaînes et rend 1 si la première chaîne est plus que deuxième; 0 - si les chaînes sont égales; -1 (moins un) - si la première chaîne est moins que la deuxième
|
Forme la chaîne des paramètres transmis
|
Remplit la chaîne indiquée selon la place par les symboles indiqués
|
La recherche de la sous-chaîne dans la chaîne
|
Rend la valeur du symbole disposé dans la position indiquée de la chaîne
|
Initialise la chaîne par les symboles indiqués et assure la grandeur indiquée de la chaîne
|
Rend le nombre de symboles dans la chaîne
|
Définit une longueur (en caractères) pour une chaîne de caractères
|
Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères.
|
Réserve un buffer de la taille spécifiée pour une chaîne de caractères en mémoire
|
Rend la copie de la chaîne avec la valeur changée du symbole dans la position indiquée
|
Reçoit les sous-chaînes de la chaîne indiquée par un séparateur spécifié et rend le montant des sous-chaînes reçus
|
Extrait la sous-chaîne de la chaîne de texte qui commence de la position indiquée
|
Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles minuscules selon la place
|
Transforme tous les symboles de la chaîne indiquée aux symboles majuscules selon la place
|
Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de la tabulation du début de la chaîne
|
Supprime les symboles de la conversion de chariot, les espaces et les symboles de la tabulation à la fin de la chaîne