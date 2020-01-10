- initialize
copy_ticks_from
Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 à partir de la date spécifiée.
|
copy_ticks_from(
Paramètres
symbol
[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.
from
[in] Date à laquelle les ticks sont demandés. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.
count
[in] Nombre de ticks à récupérer. Paramètre non nommé requis.
flags
[in] Un flag pour définir le type des ticks demandés. COPY_TICKS_INFO - ticks avec les modifications Bid et/ou Ask, COPY_TICKS_TRADE - ticks avec les modifications dans Last et Volume, COPY_TICKS_ALL - tous les ticks. Les valeurs des flags sont décrites dans l'énumération COPY_TICKS. Paramètre sans nom requis.
Valeur de Retour
Renvoie des ticks sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, bid, ask, last et flags. La valeur 'flags' peut être une combinaison de drapeaux de l'énumération TICK_FLAG. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
Voir la fonction CopyTicks pour plus d'informations.
Lors de la création de l'objet 'datetime', Python utilise le fuseau horaire local, tandis que MetaTrader 5 stocke l'heure d'ouverture des ticks et des barres dans le fuseau horaire UTC (sans décalage). Par conséquent, 'datetime' doit être créé en temps UTC pour exécuter des fonctions qui utilisent le temps. Les données reçues du terminal MetaTrader 5 sont en heure UTC.
COPY_TICKS définit les types de ticks qui peuvent être demandés en utilisant copy_ticks_from() et copy_ticks_range () fonctions.
|
ID
|
Description
|
COPY_TICKS_ALL
|
toutes les ticks
|
COPY_TICKS_INFO
|
ticks contenant les changements de prix Bid et/ou Ask
|
COPY_TICKS_TRADE
|
ticks contenant les changements de prix Last et/ou Volume
TICK_FLAG définit les drapeaux possibles pour les ticks. Ces flags sont utilisés pour décrire les ticks obtenus par les fonctions copy_ticks_from() et copy_ticks_range().
|
ID
|
Description
|
TICK_FLAG_BID
|
Le prix Bid a changé
|
TICK_FLAG_ASK
|
Le prix Ask changé
|
TICK_FLAG_LAST
|
Le prix Last a changé
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
Le Volume a changé
|
TICK_FLAG_BUY
|
Le dernier prix Buy a changé
|
TICK_FLAG_SELL
|
Le dernier prix Sell a changé
Exemple :
|
from datetime import datetime
Voir aussi
