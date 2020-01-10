copy_ticks_from

Retourne les ticks du terminal MetaTrader 5 à partir de la date spécifiée.

copy_ticks_from(

symbol,

date_from,

count,

flags

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.

from

[in] Date à laquelle les ticks sont demandés. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.

count

[in] Nombre de ticks à récupérer. Paramètre non nommé requis.

flags

[in] Un flag pour définir le type des ticks demandés. COPY_TICKS_INFO - ticks avec les modifications Bid et/ou Ask, COPY_TICKS_TRADE - ticks avec les modifications dans Last et Volume, COPY_TICKS_ALL - tous les ticks. Les valeurs des flags sont décrites dans l'énumération COPY_TICKS. Paramètre sans nom requis.

Valeur de Retour

Renvoie des ticks sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, bid, ask, last et flags. La valeur 'flags' peut être une combinaison de drapeaux de l'énumération TICK_FLAG. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

Voir la fonction CopyTicks pour plus d'informations.

Lors de la création de l'objet 'datetime', Python utilise le fuseau horaire local, tandis que MetaTrader 5 stocke l'heure d'ouverture des ticks et des barres dans le fuseau horaire UTC (sans décalage). Par conséquent, 'datetime' doit être créé en temps UTC pour exécuter des fonctions qui utilisent le temps. Les données reçues du terminal MetaTrader 5 sont en heure UTC.

COPY_TICKS définit les types de ticks qui peuvent être demandés en utilisant copy_ticks_from() et copy_ticks_range () fonctions.

ID Description COPY_TICKS_ALL toutes les ticks COPY_TICKS_INFO ticks contenant les changements de prix Bid et/ou Ask COPY_TICKS_TRADE ticks contenant les changements de prix Last et/ou Volume

TICK_FLAG définit les drapeaux possibles pour les ticks. Ces flags sont utilisés pour décrire les ticks obtenus par les fonctions copy_ticks_from() et copy_ticks_range().

ID Description TICK_FLAG_BID Le prix Bid a changé TICK_FLAG_ASK Le prix Ask changé TICK_FLAG_LAST Le prix Last a changé TICK_FLAG_VOLUME Le Volume a changé TICK_FLAG_BUY Le dernier prix Buy a changé TICK_FLAG_SELL Le dernier prix Sell a changé

Exemple :

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# importe le module 'pandas' pour afficher les données obtenues sous forme tabulaire

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # nombre de colonnes à afficher

pd.set_option('display.width', 1500) # largeur max d'affichage de la table

# importe le module pytz pour travailler avec le fuseau horaire

import pytz



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# définit le fuseau horaire sur UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# crée un objet 'datetime' dans le fuseau horaire UTC pour éviter l'implémentation d'un décalage de fuseau horaire local

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# demande 100 000 ticks EURUSD à partir du 10.01.2019 dans le fuseau horaire UTC

ticks = mt5.copy_ticks_from("EURUSD", utc_from, 100000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

print("Ticks reçus :",len(ticks))



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



# affiche les données de chaque tick sur une nouvelle ligne

print("Affiche les ticks bruts obtenus")

count = 0

for tick in ticks:

count+=1

print(tick)

if count >= 10:

break



# crée le DataFrame à partir des données obtenues

ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)

# convertit le temps en secondes au format datetime

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')



# affiche les données

print("

Affiche le dataframe avec les ticks")

print(ticks_frame.head(10))



Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Ticks reçus : 100000

Affiche les ticks bruts obtenus

(1578614400, 1.11051, 1.11069, 0., 0, 1578614400987, 134, 0.)

(1578614402, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614402025, 134, 0.)

(1578614404, 1.1105, 1.11066, 0., 0, 1578614404057, 134, 0.)

(1578614404, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614404344, 134, 0.)

(1578614412, 1.11052, 1.11064, 0., 0, 1578614412106, 134, 0.)

(1578614418, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614418265, 134, 0.)

(1578614418, 1.1104, 1.1105, 0., 0, 1578614418905, 134, 0.)

(1578614419, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614419519, 134, 0.)

(1578614456, 1.11037, 1.11065, 0., 0, 1578614456011, 134, 0.)

(1578614456, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614456015, 134, 0.)



Affiche le dataframe avec les ticks

time bid ask last volume time_msc flags volume_real

0 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11069 0.0 0 1578614400987 134 0.0

1 2020-01-10 00:00:02 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614402025 134 0.0

2 2020-01-10 00:00:04 1.11050 1.11066 0.0 0 1578614404057 134 0.0

3 2020-01-10 00:00:04 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614404344 134 0.0

4 2020-01-10 00:00:12 1.11052 1.11064 0.0 0 1578614412106 134 0.0

5 2020-01-10 00:00:18 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614418265 134 0.0

6 2020-01-10 00:00:18 1.11040 1.11050 0.0 0 1578614418905 134 0.0

7 2020-01-10 00:00:19 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614419519 134 0.0

8 2020-01-10 00:00:56 1.11037 1.11065 0.0 0 1578614456011 134 0.0

9 2020-01-10 00:00:56 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614456015 134 0.0

