DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions de TradingHistoryOrdersTotal 

HistoryOrdersTotal

Retourne le nombre d'ordres dans l'historique. Avant d'appeler HistoryOrdersTotal(), il est nécessaire de récupérer d'abord l'historique des transactions et des ordres avec les fonctions HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().

int  HistoryOrdersTotal();

Valeur de Retour

Valeur de type int.

Note

Ne confondez pas les ordres d'un historique de trading avec les ordres en attente en cours qui apparaissent dans l'onglet "Trade" de la barre "Boîte à Outils". La liste des ordres qui ont été annulés ou qui on conduit à une transaction, est visible dans l'onglet "Historique" de la "Boîte à Outils" du terminal client.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- demande tout l'historique existant sur le compte
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- récupère le nombre d'ordres dans la liste et l'affiche dans le journal
   int total=HistoryOrdersTotal();
   Print("Number of historical orders on the account: "total);
   /*
   résultat :
   Number of historical orders on the account496
   */
  }

Voir également

HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Propriétés d'un Ordre