Retourne le nombre d'ordres dans l'historique. Avant d'appeler HistoryOrdersTotal(), il est nécessaire de récupérer d'abord l'historique des transactions et des ordres avec les fonctions HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().
int HistoryOrdersTotal();
Valeur de Retour
Valeur de type int.
Note
Ne confondez pas les ordres d'un historique de trading avec les ordres en attente en cours qui apparaissent dans l'onglet "Trade" de la barre "Boîte à Outils". La liste des ordres qui ont été annulés ou qui on conduit à une transaction, est visible dans l'onglet "Historique" de la "Boîte à Outils" du terminal client.
Exemple :
Voir également
