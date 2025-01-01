- CharToString
NormalizeDouble
L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée.
|
double NormalizeDouble(
Paramètres
value
[in] La valeur avec la virgule flottante.
digits
[in] Le format de l'exactitude, le nombre de chiffres après le point décimal (0-8).
La valeur rendue
La valeur du type double avec l'exactitude donnée.
Note
Les valeurs calculées StopLoss, TakeProfit, et ainsi que les valeurs de prix de l'ouverture des ordres remis, doivent être normalisées avec l'exactitude, dont la valeur peut être reçue par la fonction Digits().
Il faut avoir en vue que le nombre normalisé quand l'on déduit au Journal à l'aide de Print () peut contenir plus de signes après la virgule, que vous attendez. Par exemple,
|
double a=76.671; // le nombre normalisé avec 3 signes après la virgule
déduira dans le terminal:
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
Exemple:
|
double pi=M_PI;
Voir aussi
DoubleToString, Les types matériels (double, float), La conformation des types