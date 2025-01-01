NormalizeDouble

L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée.

double NormalizeDouble(

double value,

int digits

);

Paramètres

value

[in] La valeur avec la virgule flottante.

digits

[in] Le format de l'exactitude, le nombre de chiffres après le point décimal (0-8).

La valeur rendue

La valeur du type double avec l'exactitude donnée.

Note

Les valeurs calculées StopLoss, TakeProfit, et ainsi que les valeurs de prix de l'ouverture des ordres remis, doivent être normalisées avec l'exactitude, dont la valeur peut être reçue par la fonction Digits().

Il faut avoir en vue que le nombre normalisé quand l'on déduit au Journal à l'aide de Print () peut contenir plus de signes après la virgule, que vous attendez. Par exemple,

double a=76.671; // le nombre normalisé avec 3 signes après la virgule

Print("Print(76.671)=",a); // le déduisons comme il est

Print("DoubleToString(a,8)=",DoubleToString(a,8)); // déduisons avec l'exactitude spécifiée

déduira dans le terminal:

DoubleToString(a,8)=76.67100000 Print(76.671)=76.67100000000001

Exemple:

double pi=M_PI;

Print("pi = ",DoubleToString(pi,16));



double pi_3=NormalizeDouble(M_PI,3);

Print("NormalizeDouble(pi,3) = ",DoubleToString(pi_3,16))

;

double pi_8=NormalizeDouble(M_PI,8);

Print("NormalizeDouble(pi,8) = ",DoubleToString(pi_8,16));



double pi_0=NormalizeDouble(M_PI,0);

Print("NormalizeDouble(pi,0) = ",DoubleToString(pi_0,16));



// Résultat:

// pi= 3.1415926535897931

// NormalizeDouble(pi,3) = 3.1419999999999999

// NormalizeDouble(pi,8) = 3.1415926499999998

// NormalizeDouble(pi,0) = 3.0000000000000000

Voir aussi

DoubleToString, Les types matériels (double, float), La conformation des types