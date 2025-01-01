- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
Effectue le rendering des sommets du buffer du sommet définit avec DXBufferSet().
|
bool DXDraw(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
start=0
[in] Indice du premier sommet à dessiner.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Nombre de sommets à dessiner.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
Les shaders doivent d'abord être définis en utilisant DXShaderSet() pour le rendu des sommets.