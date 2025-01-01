DocumentationSections
Effectue le rendering des sommets du buffer du sommet définit avec DXBufferSet().

bool  DXDraw(
   int   context,               // handle du contexte graphique 
   uint  start=0,               // indice du premier sommet
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // nombre de sommets
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

start=0

[in]  Indice du premier sommet à dessiner.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Nombre de sommets à dessiner.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

Les shaders doivent d'abord être définis en utilisant DXShaderSet() pour le rendu des sommets.