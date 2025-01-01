DocumentationSections
Référence MQL5Signaux de TradingSignalUnSubscribe 

SignalUnsubscribe

Annule l'abonnement.

bool  SignalUnsubscribe();

Valeur de Retour

Retourne vrai si l'abonnement a été annulé avec succès, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().