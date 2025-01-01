Référence MQL5Signaux de TradingSignalUnSubscribe
SignalUnsubscribe
Annule l'abonnement.
bool SignalUnsubscribe();
Valeur de Retour
Retourne vrai si l'abonnement a été annulé avec succès, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().