iLowest

Retourne l'indice de la valeur la plus petite trouvée sur le graphique correspondant (décalée relativement à la barre courante).

int iLowest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

Parameters

symbol

[in] Le symbole sur lequel la recherche sera effectuée. NULL signifie le symbole courant.

timeframe

[in] Période. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période du graphique courant.

type

[in] L'identifiant de la timeserie dans laquelle la recherche sera effectuée. Peut être égal à n'importe quelle valeur de ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Le nombre d'éléments dans la timeserie (à partir de la barre courante et dans la direction d'augmentation de l'indice) dans lesquelle la recherche doit être effectuée.

start=0

[in] L'indice (décalé relativement à la barre courante) de la barre initiale, à partir de laquelle la recherche de la plus petite valeur commence. Les valeurs négatives sont ignorées et remplacées par zéro.

Valeur de Retour

L'indice de la plus petite valeur trouvée sur le graphique correspondant (décalé relativement à la barre courante) ou -1 en cas d'erreur. Pour connaître les détails de l'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Exemple :