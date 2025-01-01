DocumentationSections
MathMod

Retourne le reste réel après la division des deux nombres donnés.

double  MathMod(
   double  value,      // dividende
   double  value2      // diviseur
   );

Paramètres

value

[in]  La valeur du dividende.

value2

[in]  La valeur du diviseur.

Valeur de Retour

La fonction MathMod calcule le reste réel f de val / y de manière que val = i * y + f , où i est le nombre entier, f a le même signe que val, et la valeur absolue  f est inférieure à la valeur absolue y.

Note

On peut utiliser la fonction fmod()au lieu de la fonction MathMod().

 

Exemple :

#property script_show_inputs
 
//--- paramètres d'entrée
input double   InpDividentValue  =  10;   // Valeur du dividende
input double   InpDivisorValue   =  3;    // Valeur du diviseur
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère le reste réel de la division des nombres donnés
   double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);
//--- affiche le résultat dans le journal
   PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);
  }