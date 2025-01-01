- MathAbs
MathMod
Retourne le reste réel après la division des deux nombres donnés.
|
double MathMod(
Paramètres
value
[in] La valeur du dividende.
value2
[in] La valeur du diviseur.
Valeur de Retour
La fonction MathMod calcule le reste réel f de val / y de manière que val = i * y + f , où i est le nombre entier, f a le même signe que val, et la valeur absolue f est inférieure à la valeur absolue y.
Note
On peut utiliser la fonction fmod()au lieu de la fonction MathMod().
Exemple :
|
#property script_show_inputs