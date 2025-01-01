MathMod

Retourne le reste réel après la division des deux nombres donnés.

double MathMod(

double value,

double value2

);

Paramètres

value

[in] La valeur du dividende.

value2

[in] La valeur du diviseur.

Valeur de Retour

La fonction MathMod calcule le reste réel f de val / y de manière que val = i * y + f , où i est le nombre entier, f a le même signe que val, et la valeur absolue f est inférieure à la valeur absolue y.

Note

On peut utiliser la fonction fmod()au lieu de la fonction MathMod().

Exemple :