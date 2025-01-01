- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Importe des données depuis un fichier dans une table.
long DatabaseImport(
Paramètres
database
[in] Handle de la base de données obtenu avec DatabaseOpen().
table
[in] Nom d'une table dans laquelle les données du fichier seront ajoutées.
filename
[in] Fichier CSV ou ZIP contenant les données à lire. Le nom peut contenir des sous-répertoires et est relatif au répertoire MQL5\Files.
flags
[in] Combinaison des flags de l'énumération ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.
separator
[in] Séparateur de données dans le fichier CSV.
skip_rows
[in] Nombre de chaînes de caractères à ignorer lors de la lecture des données du fichier.
skip_comments
[in] Chaîne de caractères utilisée pour désigner les commentaires. Si un des caractères de skip_comments est détecté au début d'une chaîne, celle-ci sera considérée comme étant un commentaire et ne sera pas importée.
Valeur de Retour
Retourne le nombre de chaînes importées ou -1 en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — aucun nom de table spécifiée (chaîne vide ou NULL) ;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - handle invalide de la base de données.
Note
S'il n'y a pas de table nommée table, elle est générée automatiquement. Les noms et les types des champs dans la table créée sont définis automatiquement suivant les données du fichier.
Identifiant
|
Description
|
DATABASE_IMPORT_HEADER
|
La première ligne contient les noms des champs de la table
|
DATABASE_IMPORT_CRLF
|
CRLF (la valeur par défaut est LF) est considéré comme étant un retour à la ligne
|
DATABASE_IMPORT_APPEND
|
Ajoute des données à la fin d'une table
|
DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS
|
Des chaînes de caractères entre guillements (double quotes)
|
DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER
|
Le fichier est stocké dans le répertoire commun à tous les terminaux clients terminals \Terminal\Common\File.
Exemple de lecture d'une table depuis un fichier créé avec du code via l'exemple de DatabaseExport :
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi