DatabaseImport

Importe des données depuis un fichier dans une table.

long DatabaseImport(

int database,

const string table,

const string filename,

uint flags,

const string separator,

ulong skip_rows,

const string skip_comments

);

Paramètres

database

[in] Handle de la base de données obtenu avec DatabaseOpen().

table

[in] Nom d'une table dans laquelle les données du fichier seront ajoutées.

filename

[in] Fichier CSV ou ZIP contenant les données à lire. Le nom peut contenir des sous-répertoires et est relatif au répertoire MQL5\Files.

flags

[in] Combinaison des flags de l'énumération ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.

separator

[in] Séparateur de données dans le fichier CSV.

skip_rows

[in] Nombre de chaînes de caractères à ignorer lors de la lecture des données du fichier.

skip_comments

[in] Chaîne de caractères utilisée pour désigner les commentaires. Si un des caractères de skip_comments est détecté au début d'une chaîne, celle-ci sera considérée comme étant un commentaire et ne sera pas importée.

Valeur de Retour

Retourne le nombre de chaînes importées ou -1 en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — aucun nom de table spécifiée (chaîne vide ou NULL) ;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - handle invalide de la base de données.

Note

S'il n'y a pas de table nommée table, elle est générée automatiquement. Les noms et les types des champs dans la table créée sont définis automatiquement suivant les données du fichier.

ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS

Identifiant Description DATABASE_IMPORT_HEADER La première ligne contient les noms des champs de la table DATABASE_IMPORT_CRLF CRLF (la valeur par défaut est LF) est considéré comme étant un retour à la ligne DATABASE_IMPORT_APPEND Ajoute des données à la fin d'une table DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS Des chaînes de caractères entre guillements (double quotes) DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER Le fichier est stocké dans le répertoire commun à tous les terminaux clients terminals \Terminal\Common\File.

Exemple de lecture d'une table depuis un fichier créé avec du code via l'exemple de DatabaseExport :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string csv_filename;

//--- récupèrle noms des fichiers texte à télécharger depuis le répertoire commun des terminaux clients

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Sélectionner un fichier CSV pour télécharger une table", NULL,

"Text files (*.csv)|*.csv",

FSD_WRITE_FILE|FSD_COMMON_FOLDER, filenames, "data.csv")>0)

{

//--- affiche le nom de chaque fichier sélectionné

if(ArraySize(filenames)==1)

csv_filename=filenames[0];

else

{

Print("Erreur inconnue lors de la sélection du fichier. Code d'erreur ", GetLastError());

return;

}

}

else

{

Print("Fichier CSV non sélectionné");

return;

}

//--- crée ou ouvre une base de données

string db_filename="test.sqlite";

int db=DatabaseOpen(db_filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE);

//--- vérifie si la table TEST existe

if(DatabaseTableExists(db, "TEST"))

{

//--- supprime la table TEST

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS TEST"))

{

Print("Echec de la suppression de la table TEST avec le code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- importe les entrées du fichier dans la table TEST

long imported=DatabaseImport(db, "TEST", csv_filename, DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER|DATABASE_IMPORT_APPEND, ";", 0, NULL);

if(imported>0)

{

Print(imported," lignes importées dans la table TEST");

DatabasePrint(db,"SELECT * FROM TEST",DATABASE_PRINT_NO_INDEX);

}

else

{

Print("Echec de DatabaseImport(). Erreur ",GetLastError());

}

//--- ferme la base de données

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Base de données : %s fermée", db_filename);

}

Voir aussi

DatabaseOpen, DatabasePrint