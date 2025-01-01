- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoMarginRate
Retourne les taux de marge en fonction du type et de la direction de l'ordre.
|
bool SymbolInfoMarginRate(
Paramètres
name
[in] Nom du symbole.
order_type
[in] Type de l'ordre.
initial_margin_rate
[in] Une variable de type double pour obtenir le taux de marge initial. La marge initiale est un dépôt de garantie pour 1 transaction de lot dans la direction appropriée. En multipliant le taux par la marge initiale, nous obtenons le montant des fonds à réserver sur le compte lors du passage d'un ordre du type spécifié.
maintenance_margin_rate
[out] Une variable de type double pour obtenir le taux de marge de maintien. La marge de maintien est le montant minimum pour maintenir une position de 1 lot ouverte dans la direction demandée. En multipliant le taux par la marge de maintien, nous obtenons le montant des fonds à réserver sur le compte après l'activation d'un ordre du type spécifié.
Valeur de Retour
Retourne true si la demande de propriétés réussit, sinon false
Exemple :
|
#define SYMBOL_NAME Symbol()