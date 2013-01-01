//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileSeek.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres d'entrée

input string InpFileName="file.txt"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 ou UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- établissons la valeur de la variable pour la génération des nombres accidentels

_RandomSeed=GetTickCount();

//--- les variables pour les positions du début des chaînes

ulong pos[];

int size;

//--- oblitérons la valeur de l'erreur

ResetLastError();

//--- ouvrons le fichier

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour la lecture",InpFileName);

//--- recevrons la position du début pour chaque chaîne dans le fichier

GetStringPositions(file_handle,pos);

//--- définissons le nombre de chaînes dans le fichier

size=ArraySize(pos);

if(!size)

{

//--- S'il n'y a pas de chaînes dans le fichier, terminons le travail

PrintFormat("Le fichier %s est vide!",InpFileName);

FileClose(file_handle);

return;

}

//--- choisirons le numéro de chaîne par hasard

int ind=MathRand()%size;

//--- déplaçons la position au début de cette chaîne

if(FileSeek(file_handle,pos[ind],SEEK_SET)==true)

{

//--- lisons et imprimons la chaîne avec le numéro ind

PrintFormat("Le texte de la chaîne avec le numéro %d: \"%s\"",ind,FileReadString(file_handle));

}

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La fonction définit les positions du début pour chacune des chaînes dans le fichier et |

//| les place dans un tableau arr |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetStringPositions(const int handle,ulong &arr[])

{

//--- la taille du tableau par défaut

int def_size=127;

//--- allouons la mémoire pour le tableau

ArrayResize(arr,def_size);

//--- le compteur des chaînes

int i=0;

//--- s'il n'y a pas de la fin du fichier, il y a quand même une chaîne

if(!FileIsEnding(handle))

{

arr[i]=FileTell(handle);

i++;

}

else

return; // le fichier est vide, sortons

//--- définissons le décalage en octets en fonction de l'encodage

int shift;

if(FileGetInteger(handle,FILE_IS_ANSI))

shift=1;

else

shift=2;

//--- trions les chaînes dans le cycle

while(1)

{

//--- lisons la chaîne

FileReadString(handle);

//--- la vérification à la fin du fichier

if(!FileIsEnding(handle))

{

//--- retiendrons la position de la chaîne suivante

arr[i]=FileTell(handle)+shift;

i++;

//---augmentons la taille du tableau, s'il est rempli

if(i==def_size)

{

def_size+=def_size+1;

ArrayResize(arr,def_size);

}

}

else

break; // la fin du fichier, sortons

}

//---établissons la taille véritable du tableau

ArrayResize(arr,i);

}