DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions MathématiquesMathCeil 

MathCeil

 

Retourne la valeur entière numérique supérieure la plus proche.

double  MathCeil(
   double  val      // nombre 
   );

Paramètres

val

[in]  Le nombre pour lequel la valeur absolue sera calculée.

Valeur de Retour

La valeur numérique, représentant le plus petit nombre entier, qui est supérieur ou égal à val.

Note

On peut utiliser la fonction ceil() au lieu de la fonction MathCeil().

 

Exemple :

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- déclare les variables pour la conversion
   double value=0;                     // real number for MathCeil conversion
   int    ceil_value=0;                // get the result here
//--- dans une boucle par le nombre d'incréments décimaux d'un nombre réel
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- augmente la valeur numérique,
      //--- prend la valeur entière supérieure la plus proche
      //--- et affiche les valeurs de contrôle dans le journal
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
     résultat :
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }