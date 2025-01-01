MathCeil

Retourne la valeur entière numérique supérieure la plus proche.

double MathCeil(

double val

);

Paramètres

val

[in] Le nombre pour lequel la valeur absolue sera calculée.

Valeur de Retour

La valeur numérique, représentant le plus petit nombre entier, qui est supérieur ou égal à val.

Note

On peut utiliser la fonction ceil() au lieu de la fonction MathCeil().

Exemple :