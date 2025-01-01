#property description "L'expert pour la démonstration du travail avec la fonction ChartIndicatorAdd()."

#property description "Après le lancement sur le graphique (et la réception de l'erreur au Journal) ouvrez"

#property description "les propriétés du conseiller et spécifiez les paramètres justes <symbol> et <period>."

#property description "L'indicateur MACD sera ajouté sur le graphique."



//--- input parameters

input string symbol="AUDUSD"; // le nom du symbole

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_M12; // le temps trame

input int fast_ema_period=12; // la période de la moyenne rapide MACD

input int slow_ema_period=26; // la période de la moyenne lente MACD

input int signal_period=9; // la période de la prise de moyenne de la différence

input ENUM_APPLIED_PRICE apr=PRICE_CLOSE; // le type du prix pour le calcul MACD



int indicator_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

//--- essayons ajouter l'indicateur sur le graphique

if(!AddIndicator())

{

//--- la fonction AddIndicator () a refusé d'ajouter l'indicateur sur le graphique

int answer=MessageBox("Quand même, essayer d'ajouter MACD sur le graphique?",

"Le symbole et/ou le temps trame sont spécifiés incorrectement pour le supplément de l'indicateur",

MB_YESNO // les boutons du choix "Yes" et "No" seront montrés

);

//--- si l'utilisateur insiste en tout cas sur l'utilisation incorrecte de ChartIndicatorAdd()

if(answer==IDYES)

{

//--- d'abord communiquons sur cela au journal

PrintFormat("L'attention! %s: Essayons ajouter l'indicateur MACD(%s/%s) sur le graphique %s/%s. Recevons l'erreur 4114",

__FUNCTION__,symbol,EnumToString(period),_Symbol,EnumToString(_Period));

//--- recevons le numéro du nouveau sous-fenêtre, où tentons d'ajouter l'indicateur

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- maintenant faisons la tentative condamnée à l'erreur

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

PrintFormat("On n'a pas réussi à ajouter l'indicateur MACD sur la fenêtre du graphique %d. Le code de l'erreur %d",

subwindow,GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

// l'expert ne fait rien

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La fonction de la vérification et le supplément de l'indicateur sur le graphique |

//+------------------------------------------------------------------+

bool AddIndicator()

{

//--- le message déduit

string message;

//--- vérifions sur la coïncidence le symbole de l'indicateur et le symbole du graphique

if(symbol!=_Symbol)

{

message="La démonstration de l'utilisation de la fonction Demo_ChartIndicatorAdd():";

message=message+"\r

";

message=message+"On ne peut pas ajouter sur le graphique l'indicateur calculé sur un autre symbole.";

message=message+"\r

";

message=message+"Indiquez le symbole du graphique dans les propriétés de l'expert- "+_Symbol+".";

Alert(message);

//--- la sortie anticipé, n'ajoutons pas l'indicateur sur le graphique

return false;

}

//--- vérifions sur la coïncidence le temps trame de l'indicateur et le temps trame du graphique

if(period!=_Period)

{

message="On ne peut pas ajouter sur le graphique l'indicateur, calculé sur un autre temps trame.";

message=message+"\r

";

message=message+"Indiquez dans les propriétés de l'expert le temps trame, qui est utilisé sur ce graphique - "+EnumToString(_Period)+".";

Alert(message);

//--- la sortie anticipé, n'ajoutons pas l'indicateur sur le graphique

return false;

}

//--- toutes les vérificatios ont passé, le symbole et la période de l'indicateur correspondent au graphique

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print(__FUNCTION__," Créons l'indicateur MACD");

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("On n'a pas réussi à créer l'indicateur MACD. Le code de l'erreur ",GetLastError());

}

}

//--- obliterons le code de l'erreur

ResetLastError();

//---appliquons l'indicateur au graphique

Print(__FUNCTION__," Ajoutons l'indicateur MACD sur le graphique");

Print("MACD est construit sur ",symbol,"/",EnumToString(period));

//--- recevons le numéro du nouveau sous-fenêtre, où ajoutons l'indicateur MACD

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

PrintFormat("Ajoutons l'indicateur MACD ) à la fenêtre du graphique %d ",subwindow);

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

{

PrintFormat("On n'a pas réussi à ajouter l'indicateur MACD sur la fenêtre du graphique %d. Le code de l'erreur %d",

subwindow,GetLastError());

}

//--- le supplément de l'indicateur sur le graphique a passé avec succès

return(true);

}