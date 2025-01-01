- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorAdd
Ajoute l'indicateur avec le handle indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique. L'indicateur et le graphique doivent être construits sur le même symbole et le temps trame.
bool ChartIndicatorAdd(
Les paramètres
chart_id
[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.
sub_window
[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie une fenêtre principale du graphique. Pour ajouter un indicateur dans une nouvelle fenêtre, le paramètre doit être plus grand que l'index de la dernière fenêtre existante, alors il doit être égal à CHART_WINDOWS_TOTAL. Si la valeur du paramètre dépasse la valeur CHART_WINDOWS_TOTAL, alors la nouvelle fenêtre ne sera pas créée et l'indicateur ne sera pas ajouté.
indicator_handle
[in] Le handle de l'indicateur.
La valeur rendue
Rend true en cas du succès, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError(). L'erreur 4114 signifie que le graphique et l'indicateur ajouté se distinguent selon le symbole ou le temps trame.
Note
Si sur une principale fenêtre du graphique on ajoute l'indicateur, qui doit être dessiné dans le sous- fenêtre séparé (par exemple, iMACD inséré ou l'indicateur d'utilisateur avec la propriété indiquée #property indicator_separate_window), un tel indicateur peut être invisible, bien qu'il sera dans la liste des indicateurs. Cela signifie que l'échelle de l'indicateur donné se distingue de l'échelle du graphique des prix et les valeurs de l'indicateur ajouté ne se sont pas introduits dans la gamme affichée du graphique de prix. Dans ce cas GetLastError() rendra le code nul signifiant l'absence de l'erreur. On pourra observer les valeurs d'un tel indicateur "invisible" dans "Fenêtre des données" et recevoir des autres programmes MQL5.
Exemple:
#property description "L'expert pour la démonstration du travail avec la fonction ChartIndicatorAdd()."
Voir aussi
ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate()