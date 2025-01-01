DocumentationSections
Référence MQL5VérificationMQLInfoString 

MQLInfoString

Retourne la valeur de la propriété demandée du programme MQL5 lancé.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // identificateur de la propriété
   );

Paramètres

property_id

[in]   L'identificateur de la propriété demandée. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_MQL_INFO_STRING.

Valeur de retour

Une valeur de type string.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtient les données du programme lancé
   string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);  // name of the launched MQL5 program
   string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);  // running program path
   
//--- envoie dans le journal les données obtenues
   PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'\nPath of the running MQL program: %s"namepath);
   /*
   résultat :
   Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'
   Path of the running MQL programE:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5
   */
  }