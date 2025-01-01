Référence MQL5Signaux de TradingSignalInfoGetInteger
SignalInfoGetInteger
Retourne la valeur de la propriété de type inetger des paramètres de copie du signal.
long SignalInfoGetInteger(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant des paramètres de copie du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.
Valeur de Retour
La valeur de la propriété de type integer des paramètres de copie du signal.