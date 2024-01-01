//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iBands.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "L'indicateur montre comment il faut recevoir les données"

#property description "des tampons d'indicateur pour l'indicateur technique iBands."

#property description "Le symbole et le temps trame sur lequel l'indicateur est calculé,"

#property description "sont spécifiés par les paramètres symbol et period."

#property description "Le moyen de la création du handle est spécifié par le paramètre 'type' (le type de la fonction)."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 3

#property indicator_plots 3

//--- la construction Upper

#property indicator_label1 "Upper"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrMediumSeaGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- la construction Lower

#property indicator_label2 "Lower"

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color2 clrMediumSeaGreen

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//--- la construction Middle

#property indicator_label3 "Middle"

#property indicator_type3 DRAW_LINE

#property indicator_color3 clrMediumSeaGreen

#property indicator_style3 STYLE_SOLID

#property indicator_width3 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| L'énumération des moyens de la création du handle |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iBands, //utiliser iBands

Call_IndicatorCreate // utiliser IndicatorCreate

};

//--- les paramètres d'entrée

input Creation type=Call_iBands; // le type de la fonction

input int bands_period=20; // la période de la glissante moyenne

input int bands_shift=0; // le décalage

input double deviation=2.0; // le nombre de divergences standards

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // le type du prix

input string symbol=" "; // le symbole

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // le temps trame

//--- les tampons d'indicateur

double UpperBuffer[];

double LowerBuffer[];

double MiddleBuffer[];

//--- la variable pour stocker le handle de l'indicateur iBands

int handle;

//--- la variable pour le stockage

string name=symbol;

//---le nom de l'indicateur sur le graphique

string short_name;

//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Bollinger Bands

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- le rattachement des tableaux aux tampons d'indicateur

SetIndexBuffer(0,UpperBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,LowerBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,MiddleBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- spécifions le décalage pour chaque ligne

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,bands_shift);

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,bands_shift);

PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,bands_shift);

//--- définissons avec le symbole sur lequel l'indicateur est construit

name=symbol;

//--- supprimons les espaces de la gauche et de la droite

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- si la longueur de la chaîne name est nulle après cela

if(StringLen(name)==0)

{

//--- prenons le symbole du graphique, où on a lancé l'indicateur

name=_Symbol;

}

//--- créons le handle de l'indicateur

if(type==Call_iBands)

handle=iBands(name,period,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price);

else

{

//--- remplirons la structure par les valeurs des paramètres de l'indicateur

MqlParam pars[4];

//--- la période de la glissante

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=bands_period;

//--- le décalage

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=bands_shift;

//--- le nombre de divergences standards

pars[2].type=TYPE_DOUBLE;

pars[2].double_value=deviation;

//--- le type du prix

pars[3].type=TYPE_INT;

pars[3].integer_value=applied_price;

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_BANDS,4,pars);

}

//--- si on n'a pas réussi à créer le handle

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- informons sur l'échec et déduisons le numéro de l'erreur

PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur iBands pour la paire %s/%s, le code de l'erreur %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- le travail de l'indicateur est terminé avant terme

return(INIT_FAILED);

}

//--- montrons sur quelle paire le symbole/temps trame l'indicateur Bollinger Bands a été calculé

short_name=StringFormat("iBands(%s/%s, %d,%d,%G,%s)",name,EnumToString(period),

bands_period,bands_shift,deviation,EnumToString(applied_price));

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- l'exécution normale de l'initialisation de l'indicateur

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- le nombre de valeurs copiées de l'indicateur iBands

int values_to_copy;

//--- apprenons le nombre de valeurs calculées dans l'indicateur

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() a rendu %d, le code de l'erreur %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- si c'est un premier lancement des calculs de notre indicateur ou a changé le nombre de valeurs dans l'indicateur iBands

//--- ou s'il est nécessaire de calculer l'indicateur pour deux ou plus de barres (cela signifie que quelque chose a changé dans l'histoire)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- si la taille des tableaux d'indicateur est plus grand que des valeurs dans l'indicateur iBands sur la paire symbol/period, copions pas tout

//--- autrement copions moins que la taille des tampons d'indicateur

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- signifie que notre indicateur est calculé non pour la première fois et dès le moment du dernier appel OnCalculate())

//--- pour le calcul a été ajouté pas plus d'une barre

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- remplissons le tableau par les valeurs de l'indicateur Bollinger Bands

//--- si FillArraysFromBuffer a rendu false, signifie que les données ne sont pas prêts - terminons le travail

if(!FillArraysFromBuffers(MiddleBuffer,UpperBuffer,LowerBuffer,bands_shift,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- formerons le message

string comm=StringFormat("%s ==> a été mise à jour des valeurs de l'indicateur %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- déduisons le message de service sur le graphique

Comment(comm);

//--- retiendrons le nombre de valeurs dans l'indicateur Bollinger Bands

bars_calculated=calculated;

//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Remplissons les tampons d'indicateur de l'indicateur iBands |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &base_values[], // le tampon d'indicateur de la ligne moyenne Bollinger Bands

double &upper_values[], // le tampon d'indicateur de la frontière supérieure

double &lower_values[], // le tampon d'indicateur de la frontière supérieure

int shift, // le décalage

int ind_handle, // le handle de l'indicateur iBands

int amount // le nombre de valeurs copiées

)

{

//--- oblitérons le code de l'erreur

ResetLastError();

//--- remplissons la partie du tableau MiddleBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,-shift,amount,base_values)<0)

{

//--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur

PrintFormat("n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iBands, le code de l'erreur %d",GetLastError());

//--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé

return(false);

}



//--- remplissons la partie du tableau UpperBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 1

if(CopyBuffer(ind_handle,1,-shift,amount,upper_values)<0)

{

//--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur

PrintFormat("n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iBands, le code de l'erreur %d",GetLastError());

//--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé

return(false);

}



//--- remplissons la partie du tableau LowerBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 2

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-shift,amount,lower_values)<0)

{

//--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur

PrintFormat("n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iBands, le code de l'erreur %d",GetLastError());

//--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé

return(false);

}

//--- tout a réussi

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- effaçons le graphique à la suppression de l'indicateur

Comment("");

}