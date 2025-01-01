DocumentationSections
StringFormat

Formate les paramètres reçus et rend la chaîne.

string  StringFormat(
   string  format,     // chaîne avec la description du format
   ...     ...         // paramètres 
   );

Paramètres

format

[in]  La chaîne, contenant le moyen du formatage. Les règles du formatage sont les mêmes, comme pour la fonction PrintFormat

...

[in]  Les paramètres divisés par la virgule.

La valeur rendue

La chaîne.

 

Exemple:

void OnStart()
  {
//--- строковые переменные
   string output_string;
   string temp_string;
   string format_string;
//--- подготовим заголовок спецификации
   temp_string=StringFormat("Спецификация контракта для %s:\n",_Symbol);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_DIGITS = %d (количество знаков после запятой)\n",
                            digits);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с переменным количеством цифр после десятичной точки
   double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
   format_string=StringFormat("   SYMBOL_POINT = %%.%df (значение одного пункта)\n",
                              digits);
   temp_string=StringFormat(format_string,point_value);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
   int spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_SPREAD = %d (текущий спред в пунктах)\n",
                            spread);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
   int min_stop=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = %d (минимальный отступ в пунктах для стоп-ордеров)\n",
                            min_stop);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double без дробной части
   double contract_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = %.f (размер контракта)\n",
                            contract_size);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с точностью по умолчанию
   double tick_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = %f (минимальное изменение цены)\n",
                            tick_size);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- определение способа начисления свопов
   int swap_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SWAP_MODE);
   string str_swap_mode;
   switch(swap_mode)
     {
      case SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED (нет свопов)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (в пунктах)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL (в деньгах в базовой валюте символа)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN (в деньгах в маржинальной валюте символа)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT (в деньгах в валюте депозита клиента)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT (в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN (в годовых процентах от цены открытия позиции по символу)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT (переоткрытием позиции по цене закрытия +/- указанное количество пунктов)"; break;
      case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID (переоткрытием позиции по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов)"; break;
     }
//--- вывод значения string
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_SWAP_MODE = %s\n",
                            str_swap_mode);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с точностью по умолчанию
   double swap_long=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_LONG);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_SWAP_LONG = %f (своп на покупку)\n",
                            swap_long);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с точностью по умолчанию
   double swap_short=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_SHORT);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_SWAP_SHORT = %f (своп на продажу)\n",
                            swap_short);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- определение режима торговли
   int trade_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_MODE);
   string str_trade_mode;
   switch(trade_mode)
     {
      case SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED (торговля по символу запрещена)"; break;
      case SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY (разрешены только покупки)"; break;
      case SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (разрешены только продажи)"; break;
      case SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (разрешены только операции закрытия позиций)"; break;
      case SYMBOL_TRADE_MODE_FULL: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (нет ограничений на торговые операции)"; break;
     }
//--- вывод значения string
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_TRADE_MODE = %s\n",
                            str_trade_mode);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double в компактном виде
   double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_VOLUME_MIN = %g (минимальный объем сделки)\n",volume_min);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double в компактном виде
   double volume_step=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_VOLUME_STEP = %g (минимальный шаг изменения объема сделки)\n",volume_step);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double в компактном виде
   double volume_max=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_VOLUME_MAX = %g (максимальный объем сделки)\n",volume_max);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- определение способа вычисления величины залоговых средств
   int calc_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE);
   string str_calc_mode;
   switch(calc_mode)
     {
      case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)";break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES (фьючерсы)";break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFD:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFD (CFD)";break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX (CFD на индексы)";break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE (CFD при торговле с плечом)";break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS (торговля ценными бумагами на бирже)";break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES (торговля фьючерсными контрактами на бирже)";break;
      case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS (торговля фьючерсными контрактами на FORTS)";break;
     }
//--- вывод значения string
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = %s\n",
                            str_calc_mode);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с 2 цифрами после десятичной точки
   double margin_initial=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_MARGIN_INITIAL = %.2f (начальная маржа)\n",
                            margin_initial);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с 2 цифрами после десятичной точки
   double margin_maintenance=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = %.2f (поддерживающая маржа)\n",
                            margin_maintenance);
   StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
   int freeze_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
   temp_string=StringFormat("   SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = %d (дистанция заморозки операций в пунктах)",
                            freeze_level);
   StringAdd(output_string,temp_string);
   Print(output_string);
   Comment(output_string);
/* результат выполнения
   Спецификация контракта для EURUSD:
     SYMBOL_DIGITS = 5 (количество знаков после запятой)
     SYMBOL_POINT = 0.00001 (значение одного пункта)
     SYMBOL_SPREAD = 10 (текущий спред в пунктах)
     SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 18 (минимальный отступ в пунктах для стоп-ордеров)
     SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100000 (размер контракта)
     SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.000010 (минимальное изменение цены)
     SYMBOL_SWAP_MODE = SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (в пунктах)
     SYMBOL_SWAP_LONG = -0.700000 (своп на покупку)
     SYMBOL_SWAP_SHORT = -1.000000 (своп на продажу)
     SYMBOL_TRADE_MODE = SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (нет ограничений на торговые операции)
     SYMBOL_VOLUME_MIN = 0.01 (минимальный объем сделки)
     SYMBOL_VOLUME_STEP = 0.01 (минимальный шаг изменения объема сделки)
     SYMBOL_VOLUME_MAX = 500 (максимальный объем сделки)
     SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)
     SYMBOL_MARGIN_INITIAL = 0.00 (начальная маржа)
     SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = 0.00 (поддерживающая маржа)
     SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 0 (дистанция заморозки операций в пунктах)
*/
  }

