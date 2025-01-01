|
void OnStart()
{
//--- строковые переменные
string output_string;
string temp_string;
string format_string;
//--- подготовим заголовок спецификации
temp_string=StringFormat("Спецификация контракта для %s:\n",_Symbol);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_DIGITS = %d (количество знаков после запятой)\n",
digits);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с переменным количеством цифр после десятичной точки
double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
format_string=StringFormat(" SYMBOL_POINT = %%.%df (значение одного пункта)\n",
digits);
temp_string=StringFormat(format_string,point_value);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
int spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SPREAD = %d (текущий спред в пунктах)\n",
spread);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
int min_stop=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = %d (минимальный отступ в пунктах для стоп-ордеров)\n",
min_stop);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double без дробной части
double contract_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = %.f (размер контракта)\n",
contract_size);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с точностью по умолчанию
double tick_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = %f (минимальное изменение цены)\n",
tick_size);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- определение способа начисления свопов
int swap_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SWAP_MODE);
string str_swap_mode;
switch(swap_mode)
{
case SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED (нет свопов)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (в пунктах)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL (в деньгах в базовой валюте символа)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN (в деньгах в маржинальной валюте символа)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT (в деньгах в валюте депозита клиента)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT (в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN (в годовых процентах от цены открытия позиции по символу)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT (переоткрытием позиции по цене закрытия +/- указанное количество пунктов)"; break;
case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID (переоткрытием позиции по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов)"; break;
}
//--- вывод значения string
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_MODE = %s\n",
str_swap_mode);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с точностью по умолчанию
double swap_long=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_LONG);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_LONG = %f (своп на покупку)\n",
swap_long);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с точностью по умолчанию
double swap_short=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_SHORT);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_SHORT = %f (своп на продажу)\n",
swap_short);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- определение режима торговли
int trade_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_MODE);
string str_trade_mode;
switch(trade_mode)
{
case SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED (торговля по символу запрещена)"; break;
case SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY (разрешены только покупки)"; break;
case SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (разрешены только продажи)"; break;
case SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (разрешены только операции закрытия позиций)"; break;
case SYMBOL_TRADE_MODE_FULL: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (нет ограничений на торговые операции)"; break;
}
//--- вывод значения string
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_MODE = %s\n",
str_trade_mode);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double в компактном виде
double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_MIN = %g (минимальный объем сделки)\n",volume_min);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double в компактном виде
double volume_step=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_STEP = %g (минимальный шаг изменения объема сделки)\n",volume_step);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double в компактном виде
double volume_max=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_MAX = %g (максимальный объем сделки)\n",volume_max);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- определение способа вычисления величины залоговых средств
int calc_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE);
string str_calc_mode;
switch(calc_mode)
{
case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)";break;
case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES (фьючерсы)";break;
case SYMBOL_CALC_MODE_CFD:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFD (CFD)";break;
case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX (CFD на индексы)";break;
case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE (CFD при торговле с плечом)";break;
case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS (торговля ценными бумагами на бирже)";break;
case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES (торговля фьючерсными контрактами на бирже)";break;
case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS (торговля фьючерсными контрактами на FORTS)";break;
}
//--- вывод значения string
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = %s\n",
str_calc_mode);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с 2 цифрами после десятичной точки
double margin_initial=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_MARGIN_INITIAL = %.2f (начальная маржа)\n",
margin_initial);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения double с 2 цифрами после десятичной точки
double margin_maintenance=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = %.2f (поддерживающая маржа)\n",
margin_maintenance);
StringAdd(output_string,temp_string);
//--- вывод значения int
int freeze_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = %d (дистанция заморозки операций в пунктах)",
freeze_level);
StringAdd(output_string,temp_string);
Print(output_string);
Comment(output_string);
/* результат выполнения
Спецификация контракта для EURUSD:
SYMBOL_DIGITS = 5 (количество знаков после запятой)
SYMBOL_POINT = 0.00001 (значение одного пункта)
SYMBOL_SPREAD = 10 (текущий спред в пунктах)
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 18 (минимальный отступ в пунктах для стоп-ордеров)
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100000 (размер контракта)
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.000010 (минимальное изменение цены)
SYMBOL_SWAP_MODE = SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (в пунктах)
SYMBOL_SWAP_LONG = -0.700000 (своп на покупку)
SYMBOL_SWAP_SHORT = -1.000000 (своп на продажу)
SYMBOL_TRADE_MODE = SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (нет ограничений на торговые операции)
SYMBOL_VOLUME_MIN = 0.01 (минимальный объем сделки)
SYMBOL_VOLUME_STEP = 0.01 (минимальный шаг изменения объема сделки)
SYMBOL_VOLUME_MAX = 500 (максимальный объем сделки)
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)
SYMBOL_MARGIN_INITIAL = 0.00 (начальная маржа)
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = 0.00 (поддерживающая маржа)
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 0 (дистанция заморозки операций в пунктах)
*/
}