La vérification de l'état

Les fonctions qui rendent des paramètres de l'état courant du terminal de client

Fonction

Action

GetLastError

Rend la valeur de la dernière erreur

IsStopped

Rend true, si on a donné l'ordre  de terminer l'exécution du programme mql5

UninitializeReason

Rend le code de la raison de la déinitialisation  

TerminalInfoInteger

Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5

TerminalInfoDouble

Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5

TerminalInfoString

Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5

MQLInfoInteger

Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante du  programme mql5 lancé

MQLInfoString

Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du  programme mql5 lancé

Symbol

Rend le nom du symbole du graphique courant

Period

Rend la valeur du temps trame du graphique courant

Digits

Rend le nombre de signes décimaux après la virgule, définissant l'exactitude de la mesure du prix du symbole du graphique courant

Point

Rend la dimension de point de l'instrument courant en devise de la cotation