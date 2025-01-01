- GetLastError
La vérification de l'état
Les fonctions qui rendent des paramètres de l'état courant du terminal de client
Fonction
Action
Rend la valeur de la dernière erreur
Rend true, si on a donné l'ordre de terminer l'exécution du programme mql5
Rend le code de la raison de la déinitialisation
Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5
Rend la valeur du type double de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5
Rend la valeur du type string de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5
Rend la valeur du type entier de la propriété correspondante du programme mql5 lancé
Rend la valeur du type string de la propriété correspondante du programme mql5 lancé
Rend le nom du symbole du graphique courant
Rend la valeur du temps trame du graphique courant
Rend le nombre de signes décimaux après la virgule, définissant l'exactitude de la mesure du prix du symbole du graphique courant
Rend la dimension de point de l'instrument courant en devise de la cotation