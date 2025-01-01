MathMin

Retourne la valeur minimale des deux valeurs numériques.

double MathMin(

double value1,

double value2

);

Paramètres

value1

[in] La première valeur numérique.

value2

[in] La deuxième valeur numérique.

Valeur de Retour

Le plus petit des deux nombres.

Note

On peut utiliser la fonction fmin()au lieu de la fonction MathMin(). Les fonctions fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() peuvent travailler avec les types entiers sans transformation au type double.

Si des paramètres de types différents sont donnés, le paramètre du type le plus bas est converti automatiquement vers le type principal. Le type de la valeur retournée correspond au type principal.

Si les paramètres donnés sont de même type, aucune conversion n'est effectuée.

Exemple :