MathMin

Retourne la valeur minimale des deux valeurs numériques.

double  MathMin(
   double  value1,     // première valeur
   double  value2      // deuxième valeur
   );

Paramètres

value1

[in]  La première valeur numérique.

value2

[in]  La deuxième valeur numérique.

Valeur de Retour

Le plus petit des deux nombres.

Note

On peut utiliser la fonction fmin()au lieu de la fonction MathMin(). Les fonctions fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() peuvent travailler avec les types entiers sans transformation au type double.

Si des paramètres de types différents sont donnés, le paramètre du type le plus bas est converti automatiquement vers le type principal. Le type de la valeur retournée correspond au type principal.

Si les paramètres donnés sont de même type, aucune conversion n'est effectuée.

 

Exemple :

//--- paramètres d'entrée
input uint  InpBars  =  100000;  // Nombre désiré de barres
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère le nombre de barres disponibles sur le serveur
   uint bars_total = Bars(Symbol(),Period());
   if(bars_total==0)
     {
      PrintFormat("Data for timeseries %s %s not yet generated in the terminal. Please try again later.",Symbol(),StringSubstr(EnumToString(Period()),7));
      return;
     }
//--- récupère le nombre minimum de barres à partir de 2 valeurs - depuis celles disponibles sur le serveur et à partir du nombre demandé dans les paramètres
   int bars = (int)MathMin(bars_total,InpBars);
//--- si plus de barres sont demandées que ce qui est disponible sur le serveur, on le signale dans le journal
   if(bars_total<InpBars)
      PrintFormat("Number of bars on the server (%u) is less than requested (%u)",bars_total,InpBars);
//--- affiche le nombre de barres disponibles pour travailler dans le journal
   Print("Bars available for work: ",bars);
  }