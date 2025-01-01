- Types Char, Short, Int et Long
Types Char, Short, Int et Long
char #
Le type char occupe 1 octet en mémoire (8 bits) et permet d'exprimer 2^8=256 valeurs en représentation binaire. Le type char peut contenir des valeurs positives et des valeurs négatives. Les valeurs possibles vont de -128 à 127.
uchar #
Le type entier uchar occupe également 1 octet en mémoire, comme le type char, mais contrairement à lui, uchar n'est prévu que pour les valeurs positives. La valeur minimum est zéro, la valeur maximum est 255. La première lettre u dans le nom du type uchar est l'abréviation de unsigned.
short #
La taille du type short est de 2 octets (16 bits) et de la même façon, il permet d'exprimer l'intervalle de valeurs égales à 2 puissance 16 : 2^16 = 65 536. Puisque le type short est signé, et qu'il contient à la fois des valeurs positives et des valeurs négatives, l'intervalle des valeurs est compris entre -32 768 et 32 767.
ushort #
Le type non signé short est le type ushort, qui a également une taille de 2 octets. La valeur minimum est 0, la valeur maximum est 65 535.
int #
La taille du type int est de 4 octets (32 bits). La valeur minimale est -2 147 483 648, la valeur maximale est 2 147 483 647.
uint #
Le type entier non signé est uint. Il occupe 4 octets en mémoire et permet d'exprimer des entiers de 0 à 4 294 967 295.
long #
La taille du type long est de 8 octets (64 bits). La valeur minimum est -9 223 372 036 854 775 808, la valeur maximum est 9 223 372 036 854 775 807.
ulong #
Le type ulong occupe également 8 octets et peut stocker des valeurs de 0 à 18 446 744 073 709 551 615.
Exemples :
|
char ch=12;
Puisque les types entiers non signés ne sont pas conçus pour stocker des valeurs négatives, la tentative d'affecter une valeur négative peut mener à des conséquences inattendues. Le script simple suivant génèrera une boucle infinie :
|
//--- Boucle infinie
La variante correcte est :
|
//--- Variante correcte
Résultat :
|
ch= -128 u_ch= 128
Exemples :
|
//--- Les valeurs négatives ne peuvent pas être stockées dans les types non signés
Héxadecimal : nombres de 0 à 9, lettres de a à f ou A à F pour les valeurs 10 à 15 ; démarre avec 0x ou 0X.
Exemples :
|
0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7
Pour les variables entières, les valeurs peuvent être affectées sous la forme binaire en utilisant le préfixe B. Par exmeple, vous pouvez encoder les heures de travail d'une session de trading dans une variable de type int et utiliser ses informations selon l'algorithme désiré :
|
//+------------------------------------------------------------------+
